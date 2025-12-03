Navidad 2025 en Gran Canaria: diez planes que no te puedes perder este fin de semana

La Navidad vuelve a transformar Gran Canaria en un territorio lleno de luz, música y actividades destinadas a públicos de todas las edades el próximo fin de semana. Entre el jueves 4 de diciembre y el domingo 7, la agenda festiva incluye encendidos, mercadillos, rutas gastronómicas, actos solidarios, conciertos y propuestas culturales que forman parte de la programación navideña.

Los municipios de Gran Canaria ponen en marcha un programa diverso que combina tradición, cultura, gastronomía, solidaridad y dinamización comercial. Desde los belenes históricos de Telde y Teror hasta los encendidos de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, pasando por las rutas de tapas de La Aldea de San Nicolás o las actividades familiares de Santa Lucía de Tirajana, la isla ofrece un gran abanico de opciones para disfrutar de estas primeras jornadas festivas.

A continuación, te detallamos una guía detallada con diez planes para recorrer la Navidad en Gran Canaria el próximo fin de semana.

Belén de la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria / Presidencia del Gobierno de Canarias

1.Las Palmas de Gran Canaria enciende la Plaza de Santa Ana

La capital grancanaria enciende el 4 de diciembre el alumbrado en la emblemática Plaza de Santa Ana. La cantante Nia Correia ofrecerá un concierto a las 20.00 horas, coincidiendo con el encendido navideño del casco histórico, un evento considerado uno de los momentos más simbólicos de la temporada en la ciudad.

La histórica feria navideña de El Corte Inglés vuelve a instalarse en la rambla de José Mesa y López del 27 de noviembre al 5 de enero. Su oferta combina:

Artesanía local

Dulces típicos

Regalos tradicionales

Zonas gastronómicas destinadas a productos para cenas navideñas

Es uno de los espacios más transitados durante las fiestas y un atractivo habitual tanto para residentes como para visitantes.

2.Arucas: encendido de Navidad y videomapping

Arucas celebrará el encendido navideño el viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas, en la Plaza de la Constitución, acompañado de un espectáculo de videomapping proyectado sobre los edificios históricos del entorno.

El Ayuntamiento destaca que este acto constituye un punto de encuentro habitual para cientos de familias y marca el inicio de un mes repleto de actividades que abarcarán diferentes barrios y espacios del municipio.

3.Telde inaugura el belén canario más antiguo de Gran Canaria

Este viernes 5 de diciembre, Telde abre al público en la Plaza de San Gregorio el belén artesano canario más antiguo y más visitado de la isla, una cita destacada dentro del calendario navideño del municipio.

Esta representación, elaborada con técnicas artesanales tradicionales, mantiene un fuerte vínculo cultural con la identidad insular y cada año atrae a miles de visitantes interesados en conocer sus piezas y escenas detalladas.

4.La Aldea de San Nicolás celebra su noche de Tapas y Vinos

La Plaza La Alameda será el punto de encuentro este sábado 6 de diciembre, desde las 19:00 hasta las 02:00 horas, para disfrutar de una nueva edición del evento gastronómico Tapas y Vinos en La Aldea, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el programa Gran Canaria Me Gusta.

La actividad reunirá:

Degustación de tapas elaboradas con producto local

Vinos de bodegas de la isla, entre ellas Bodega La Montaña , Bodega Volcán o Bodega Ventura

, o Actuaciones musicales en directo

Un ambiente festivo reforzado por la iluminación navideña

Durante la noche se realizará un reconocimiento a varios establecimientos del municipio que han cerrado recientemente, en agradecimiento por su aportación durante décadas al patrimonio gastronómico aldeano.

Conciertos Tributo a Fito y Fitipaldis (21:00 horas) y homenaje a Hombres G (23:00 horas).

5.Moya: encendido navideño y gastronomía

El municipio de Moya activa su programa El camino que lleva a la Navidad, que integra más de cincuenta actividades distribuidas desde la costa hasta la cumbre. El pistoletazo de salida será este sábado 6 de diciembre con el encendido en el casco municipal, acompañado de la Navidad Gastronómica, que permitirá degustar tapas y productos locales de Gran Canaria.

El municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana celebrará su encendido oficial este viernes 5 de diciembre a las 18:45 horas, en la Avenida de Gáldar, en San Fernando de Maspalomas.

El acto marca el inicio de una serie de eventos navideños dirigidos tanto a residentes como a turistas, en uno de los municipios con mayor afluencia durante estas fechas.

7.Gáldar inaugura su nacimiento y la exposición Misterios de barro

El Museo Agáldar abrirá este viernes 5 a las 18:00 horas el nacimiento realizado por el ceramista Arístides Martín Barrasa, junto con la exposición Misterios de barro, obra de Ciona Almeida León.

El municipio continúa apostando por la cultura y la artesanía tradicional como eje de su programación navideña.

8.Santa Lucía de Tirajana impulsa la Búsqueda de Elfo para dinamizar el comercio local

En Santa Lucía de Tirajana, la actividad Búsqueda de Elfo se desarrollará los días 3, 4, 5, 9, 10 y 11 de diciembre, con la participación de diferentes comercios del municipio.

Los participantes deberán encontrar alguno de los tres elfos escondidos en los establecimientos adheridos. Quienes lo consigan entrarán en el sorteo de tres bonos de 50 euros para gastar en los comercios participantes.

Se trata de una iniciativa promovida para favorecer la actividad comercial y atraer flujos de visitantes a las diferentes zonas del municipio.

9.Santa Brígida inaugura el alumbrado y su belén municipal La Magia de Belén

El jueves 4 de diciembre, a las 18:30 horas, la Calle Nueva acogerá el tradicional encendido navideño de Santa Brígida, con la participación del Coro Infantil del CEIP Sataute.

Tras el acto se abrirá el Belén municipal, titulado La Magia de Belén, una obra artesanal diseñada por el satauteño Yeray Rodríguez, caracterizada por la minuciosidad de sus escenas.

10.Teror abre su belén solidario en el Parque de Sintes

Teror dará la bienvenida a la Navidad con la inauguración del Belén solidario municipal este viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas, elaborado por el Colectivo de Belenistas de Teror.

Este año, las aportaciones se destinarán a la Fundación Canaria Alejandro da Silva contra la Leucemia, entidad que desarrolla actividades de apoyo a familias y menores en tratamiento.

Con una agenda cargada de propuestas para todos los públicos, este fin de semana se convierte en una oportunidad perfecta para recorrer la isla, apoyar al comercio local y sumarse al ambiente navideño que ya empieza a sentirse en cada rincón de Gran Canaria.