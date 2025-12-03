Una promotora impulsa una nueva urbanización en El Tablero junto a la Casa del Mato

La Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana formaliza un acuerdo que vincula el desarrollo de una nueva urbanización en El Tablero con la recuperación patrimonial de la emblemática Casa del Mato o Casa del Estanque. La promotora Gestión Integral Caro S.L. asumirá íntegramente la inversión de 187.505,20 euros necesaria para la restauración y adecuación del edificio histórico.

El acuerdo pone fin a más de tres décadas de bloqueo administrativo para el inmueble de 1903, incluido en el Inventario de Patrimonio Etnográfico. La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, detalló que la Casa del Mato será la pieza central de un nuevo desarrollo urbano que contempla la construcción de al menos 96 viviendas de renta libre, 8 locales comerciales y un mínimo de 100 plazas de aparcamiento. Este diseño, con edificaciones de tres alturas, tiene como objetivo ordenar el crecimiento de la zona y satisfacer la demanda residencial.

Nuevo centro vecinal

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó la importancia de esta estrategia de colaboración público-privada: «Tras más de 30 años de trámites, recuperamos para el uso público un edificio histórico y cargado de identidad para El Tablero. Esta fórmula nos permite poner en valor un patrimonio esencial sin coste para la ciudadanía». El edil subrayó que este proyecto es clave para modernizar el barrio respetando su historia.

La intervención en la Casa del Mato garantiza la recuperación fiel de su arquitectura tradicional. Además de la restauración, la promotora costeará una ampliación mínima de 10,71 metros cuadrados para incorporar un salón de acceso y dos aseos. El edificio, cuya superficie construida alcanzará los 79,33 metros cuadrados, estará rodeado por una nueva plaza pública de 602 metros cuadrados y una terraza exterior de 81,20 metros cuadrados para actividades vecinales.

Ramírez enfatizó que el promotor no solo costea la rehabilitación, sino que también dota al edificio de los servicios mínimos necesarios para garantizar su uso público futuro como un equipamiento cultural o vecinal activo. De manera adicional, el plan urbanístico integrará 1.661 metros cuadrados de espacio privado de uso público, concebidos como una zona abierta y accesible que conectará el patrimonio rehabilitado con los nuevos viales.