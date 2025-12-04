La Navidad del sur de Gran Canaria arranca este fin de semana con el encendido de luces y la inauguración de 'Navidades del Mundo'

Más de 40 actos por todos los barrios del municipio protagonizan el programa de Navidad de San Bartolomé de Tirajana . Una lista de eventos que se abre este viernes a las 18:45 con el encendido oficial del alumbrado navideño en la zona comercial abierta de la Avenida de Gáldar. Más de 1.209 elementos colgantes, 5.000 pascuas y 22 estructuras especiales decoran el mmunicipiodesde Maspalomas hasta Cercados de Araña.

El domingo 7 de diciembre será el turno para la inauguración de la II edición de las Navidades del Mundo en el Parque Urbano del Sur. El acto será a las 19:00 y dará luz a más de 100 estructuras decorativas en 3D y 2D colocadas por todo el recinto, que será el epicentro del programa de actos navideños del sur grancanario. El parque estará abierto hasta el 7 de enero con el encendido diario fijado a las 18:30. Tras el éxito del pasado año con ‘Exponavidades del Mundo’, este año dedica su temática a Laponia, China, Africa, Holanda, Cuba e India.

Novedades de 'Navidades del Mundo'

Esta segunda edición presenta como novedades ‘Legolandia’, una zona creativa para construir con piezas Lego, y el bautizado como ‘Rincón de la Estrella’, una carpa sensorial habilitada de manera especial para menores neurodivergentes. Desde el Ayuntamiento destacan que el Nacimiento tendrá una representación genuina que se desvelará el domingo. Del 20 de diciembre al 4 de enero, la programación incluye sesiones de cine, pista de patinaje, un tren navideño y actuaciones teatrales de pequeño formato con magos y payasos. Para facilitar el acceso se han habilitado tres áreas de aparcamiento en la trasera del Centro de Salud, junto a las dependencias de Hacienda y en la explanada del Mercado.

La ‘Ruta Mágica Navideña’ recorrerá todos los barrios del municipio desde el 6 de diciembre hasta el 3 de enero con una serie de actos culturales como cuentacuentos, títeres, magos y talleres para niños. El espectáculo ‘Nacimiento’, representado por las Escuelas Municipales de Música y Teatro junto al taller de canto de la Universidad Popular, se estrenará el 10 de diciembre en el Centro Cultural de Maspalomas.

Fin de año

La despedida de 2025 en el sur de la isla empezará desde las 12 de la mañana en Playa del Inglés con las campanadas infantiles desde la arena de la playa. Para la noche, la plaza de San Fernando, Tunte y Castillo del Romeral son los tres puntos para celebrar el Fin de Año.

El 1 de enero tendrá lugar el ya tradicional Concierto de Año Nuevo desde el Mirador de las Dunas a cargo de Olga Cerpa y Mestisay y la participación del saxofonista Jorge Pardo y el pianista Alejandro Monroy. La Gala Lírica, protagonizada por la soprano Judit Pesoa, se traslada este año a ExpoMeloneras el 28 de diciembre para ofrecer un mayor aforo. Este año se añaden al ciclo de conciertos dos recitales a la luz de las velas. El primero, el 23 de diciembre en el Faro de Maspalomas y el segundo en la Plaza de San Fernando el 26 de diciembre. La cabalgata de Reyes , que irá desde el Centro Comercial Yumbo hasta la Plaza de San Fernando, ampliará su recorrido interior para unificar la zona turística con la residencial.