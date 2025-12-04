Apertura del Parque de la Navidad de Keyla 2025 en El Salobre: fechas, horarios y actividades
Ubicado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, la instalación ofrecerá un ambiente festivo con iluminación especial y originales figuras navideñas
El Parque de la Navidad de Keyla, una de las citas navideñas más conocidas del barrio de El Salobre, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, vuelve a abrir sus puertas esta semana. Ubicado en la calle Islas Azores, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para familias y visitantes que cada año buscan disfrutar de un ambiente festivo en el sur de Gran Canaria.
La apertura será este 6 de diciembre a las 18.30 horas, dando inicio a más de un mes de actividades y decoración temática que se extenderán hasta el 7 de enero. El horario establecido para las visitas será de 18.30 a 22.30 horas, informa la cuenta de Tiktok @taniapyetku.
Fechas especiales: Papá Noel y Reyes Magos
Entre los momentos más esperados del programa figura la llegada de Papá Noel, que este año visitará el recinto al menos los días 13 y 20 de diciembre. Estas jornadas suelen congregar a numerosas familias que aprovechan la ocasión para entregar cartas, sacarse fotos y compartir la experiencia con los más pequeños.
Además, los Reyes Magos de Oriente harán su aparición el 3 de enero, una cita tradicional que marca la recta final de la programación navideña y que acostumbra a generar gran expectación entre los asistentes.
Un espacio de referencia para la Navidad en el sur de Gran Canaria
Aunque el Parque de la Navidad de Keyla es una iniciativa de carácter particular, se ha convertido con los años en una actividad destacada dentro del entorno municipal por su capacidad de atraer público y dinamizar el barrio durante estas fechas.
El espacio permanecerá abierto durante toda la temporada festiva, ofreciendo un recorrido ambientado, iluminación especial y la posibilidad de vivir de cerca algunas de las figuras más emblemáticas de la Navidad.
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
- Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”
- Hallado el cadáver de un hombre joven en la playa de Bocabarranco
- El Cabildo de Gran Canaria cede la Casa Fuentes a la Fundación Alfredo Kraus
- Sopa, menús baratos de calidad y bocatas 'petan' un restaurante del polígono hasta los sábados
- Los mensajes de los sicarios que asesinaron por error a 'El Conejero' en Telde: «Tanto tiempo para venir a cagarla»
- Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles