El bochinche más escondido de Gran Canaria se encuentra en este municipio: comida casera, productos locales y precios económicos

En lo alto de La Atalaya, en Santa Brígida, se esconde uno de esos lugares que conservar el espíritu auténtico de la gastronomía canaria. Bar Casa Cueva Juansito, un bochinche con más de cuatro décadas de historia sigue siendo una parada obligatoria para quienes buscan comida casera elaborada con productos locales y un ambiente tradicional y acogedor.

Un local tradicional

Fundado en 1982 por Juancito, el local nació como un pequeño bochinche familiar. 40 años más tarde, continúa abierto gracias a la nueva generación, Jenny (nieta del fundador) se encarga de mantener intacta la esencia original adaptándose al presente.

El bochinche conserva parte de su estructura de cueva, paredes de piedra y una decoración que combina tradición y homenaje familiar. También cuenta con una terraza techada con vistas, uno de los rincones más valorados por quienes lo visitan.

Cocina casera con raíces canarias

En Bochinche Bar Juansito, la carta cocina tapas tradicionales y guisos caseros elaborados a diarios. Entre sus platos más demandados destacan:

Queso ahumado con gofio y miel de palma (7,50 €)

(7,50 €) Huevos rotos con carne mechada (9 €)

(9 €) Ensalada Pedro Ximénez (9 €)

(9 €) Conejo en adobo (10 €)

(10 €) Garbanzada

Además, el local ofrece pan con alioli casero, papas arrugadas y más variedad de entrantes. También se adapta a sus clientes ofreciendo opciones vegetarianas.

Una comida completa oscila entre 10-20 euros por persona según las valoraciones de Google, algo que lo convierte en una gran opción calidad-precio.

Uno de sus mayores atractivos, es que aparte del menú habitual, los fines de semana preparan platos fuera de carta según el mercado y la temporada.

Un espacio donde se respira la cultura de Santa Brígida

Casa Cueva Juansito no es solo un restaurante, también forma parte de la vida cultural del municipio. Colabora con el Festival de Blues de Santa Brígida, las Fiestas del Barro y la Carrera de los Alfares, tres eventos que celebran la identidad artesanal y alfarera de La Atalaya.

Horario y ubicación

El Bochinche Bar Juansito se sitúa en la calle Cura Navarro, 32, Santa Brígida (Gran Canaria). Cuenta con una valoración de 4,4 estrellas en Google, un claro reflejo de la satisfacción de sus clientes.

Abre de miércoles a domingo en horario de 13:00 a 22:30 horas, los viernes y sábados amplía su servicio hasta las 00:00 horas, mientras que los domingos ofrece solo servicio de comidas hasta las 17:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal