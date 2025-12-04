El Cabildo ilumina la Navidad y presenta su villancico 'Gran Canaria, Isla Navidad'

La sede del Cabildo de Gran Canaria encendió este jueves su iluminación navideña y sumó este año un elemento nuevo: el estreno en directo del villancico ‘Gran Canaria, Isla Navidad’, una pieza promovida por el Gobierno insular que pone música a la singular forma de vivir estas fechas en la isla. La letra, firmada por Luis Quintana, y la música, compuesta por Belén Álvarez, recorren paisajes y tradiciones reconocibles para cualquier grancanario.

La versión de estudio cuenta con la participación del coro infantil del CEIP Mesa y López, dirigido por Domingo Quintana Rivero. En el Patio del Cabildo, el estreno corrió a cargo de los Coros Infantil y Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que interpretaron el tema ante el público en un acto que combinó música, encuentro y el tradicional encendido de luces.

El Cabildo enciende la Navidad en su sede con el Belén, el mercadillo solidario y el estreno del villancico 'Gran Canaria, Isla Navidad' / David Delfour

El Cabildo aprovechó la cita para recordar la campaña solidaria de la Casa de Galicia, invitando a la ciudadanía a donar juguetes nuevos y sin envolver hasta el 18 de diciembre, especialmente para niños de 0 a 4 años y de 8 a 12.

La tarde se completó con un ambiente festivo en la calle Bravo Murillo, donde la iluminación navideña se acompañó de turrones locales, castañas, garrapiñada y churros con chocolate, en una celebración que reunió a familias y visitantes para dar la bienvenida a la temporada.

El Belén del Cabildo, dedicado este año a la figura de la madre

Además del encendido, el público pudo asomarse al tradicional Belén del Cabildo, visible desde la fachada. Su autor, el belenista Fernando Benítez, explicó que la edición de 2025 gira en torno a la figura de la madre en la cultura canaria, con la Virgen María como hilo conductor.

El montaje recrea escenas costumbristas cargadas de detalle y emoción, con paisajes de cumbres y medianías, una maquetación realizada específicamente para esta edición y un conjunto de figuras con vestuario inspirado en la indumentaria canaria de transición entre los siglos XIX y XX.

Con luz, música y tradición, el Cabildo dio así inicio a una Navidad que este año llega también con banda sonora propia.