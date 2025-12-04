CC Gran Canaria cierra el año con presencia en 16 municipios y más de 2.300 afiliados en la isla.

Coalición Canaria Gran Canaria celebró este lunes su último Consejo Político Insular del año, una sesión en la que la organización hizo balance de un 2025 marcado por el crecimiento interno y la expansión territorial. Con presencia ya en dieciséis municipios y más de 2.300 afiliados, el partido considera consolidado su proyecto en la isla y avanza en la definición de una estrategia común ante un escenario político “en continua efervescencia”.

El secretario general insular, Pablo Rodríguez, destacó que este año ha sido “clave para ampliar la implantación territorial y fortalecer la organización interna”. A su juicio, el avance responde a un trabajo sostenido: “Hemos crecido porque existe un proyecto sólido en cada municipio, con estructuras propias o en alianza con formaciones que comparten objetivos. Cada vez más grancanarios ven en Coalición Canaria una herramienta útil para defender los intereses de esta tierra”, señaló.

Bases para una confluencia nacionalista en 2026

El Consejo aprobó también las bases estratégicas destinadas a sustentar posibles acuerdos de confluencia nacionalista de cara a un eventual adelanto electoral en 2026. El documento plantea una voz canaria única en Madrid, capaz de convertir los votos nacionalistas en una herramienta de negociación eficaz, y subraya la necesidad de priorizar los intereses generales del archipiélago.

Rodríguez insistió en que las bases no son “un documento teórico”, sino una hoja de ruta realista para reforzar el nacionalismo canario ante los retos políticos y sociales de los próximos años. “La unidad no se construye desde la improvisación ni desde la confrontación, sino desde la experiencia y la coherencia que hemos defendido durante más de tres décadas”, afirmó.

Las líneas estratégicas apuestan por un nacionalismo moderno, plural y abierto, que represente la diversidad insular y social del archipiélago, y que reivindique un autogobierno más eficaz en materias clave como vivienda, energía, movilidad, agua o desarrollo económico. También sitúan la cohesión social en el centro, con atención a la vivienda asequible, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Otro eje es el equilibrio territorial, planteado como un objetivo para reforzar el papel de Gran Canaria dentro del conjunto del archipiélago. La propuesta incorpora además la apuesta por un modelo económico diversificado, la innovación, el impulso al tejido productivo local y la creación de empleo estable. La transición energética, la protección del territorio y la seguridad hídrica se integran como pilares estratégicos, junto a la defensa de la cultura canaria y el apoyo al talento joven.

Una nueva etapa para el nacionalismo canario

El Consejo analizó también el contexto político actual, marcado por la aparición de nuevas sensibilidades dentro del espacio nacionalista. En este escenario, Rodríguez reivindicó el papel de Coalición Canaria como “fuerza estructurada capaz de articular la unidad desde la serenidad y la responsabilidad”, recordando que el proyecto que dio forma al nacionalismo moderno hace más de treinta años sigue vigente y necesario.

Coalición Canaria destaca que el proceso de renovación interna iniciado en los últimos años está generando nuevos liderazgos y una mayor conexión con la ciudadanía. La reciente elección de Etna Alegría como secretaria insular de Jóvenes es, según la organización, un ejemplo del relevo generacional en marcha.

Premios Alma

El Consejo Político Insular cerró la sesión aprobando las candidaturas de la segunda edición de los Premios Alma, que reconocen la labor social, cultural y comunitaria de personas, colectivos y entidades de Gran Canaria. La ceremonia se celebrará el 30 de enero en Infecar.