Cruz de Tejeda suma 63 litros con las lluvias de los primeros días de diciembre

Diciembre ha arrancado con buenas noticias para el campo de Gran Canaria por las lluvias en la Cumbre y las medianías del norte, acompañadas de un descenso de las temperaturas tras un otoño más cálido de lo habitual. Las precipitaciones han beneficiado especialmente a las zonas más altas de la isla, como lo refleja que se hayan sumado 63,2 litros por metro cuadrado en Cruz de Tejeda en los primeros cuatro días del mes, pues ayer se registró otra máxima regional con 15,4 litros. También se han acumulado 36,8 litros en Valleseco, 25,2 en Teror o 23,6 en Llanos de la Pez.

Esas precipitaciones darán paso a cielos más despejados durante este largo fin de semana y un ligero aumento de los termómetros, aunque el frío propio de estas fechas ya se percibe en zonas cumbreras, con mínimas este jueves de 4,5 grados en Llanos de la Pez y 5,7 en Cruz de Tejeda.

En los tres primeros días de diciembre, entre el lunes y el miércoles, ya se recogieron 47,8 litros por metro cuadrado en la estación de la Aemet en Cruz de Tejeda, 34,8 en la de Valleseco, 23,8 en Teror, 22,6 en la situada en Llanos de la Pez y 17,6 en Tafira, precipitaciones significativas para el riego agrícola en la medianías del norte pero que no han llegado a las grandes presas de la mitad sur de la isla, que siguen en mínimos pese a los 93.400 metros cúbicos recibidos durante la borrasca Claudia.

Para el puente de la Constitución no se esperan nuevas lluvias en el Archipiélago, salvo algunas precipitaciones débiles y aisladas en La Palma y Tenerife, y no se descarta la entrada de calima y un ligero ascenso de las temperaturas máximas. La Aemet ha retirado los avisos amarillos por fenómenos costeros adversos, activados hasta este jueves en los litorales de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, los litorales del norte de Gran Canaria y Tenerife y del este de La Palma.

La predicción para este viernes es de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas durante la mañana y poco nuboso en el resto. Por la tarde, intervalos de nubes, con baja probabilidad de lluvia en La Palma de madrugada y en el interior de Tenerife por la tarde. No se descarta calima ligera en altura durante la tarde, con temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas en ligero descenso en las islas orientales.

Para el sábado se esperan intervalos de nubes medias y altas, con probables intervalos en el norte de Tenerife y noreste de La Palma, donde no se descarta alguna precipitación débil y aislada. Probable calima ligera y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. El domingo ya se prevén cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias en Lanzarote y Fuerteventura. El lunes, también día festivo, seguirán los cielos poco nubosos o despejados en las islas de la provincia de Las Palmas e intervalos en el resto.