Desmantelan un punto de venta clandestino de marihuana en Gran Canaria y detienen a dos personas
La operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil se salda con la incautación de más de 17 kilos de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo
Las fuerzas de seguridad del Estado han desarticulado un entramado clandestino dedicado al cultivo y distribución ilegal de marihuana en Gran Canaria. La operación conjunta, coordinada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se desarrolló el pasado 26 de noviembre con registros simultáneos en una vivienda del municipio de La Vega de San Mateo y en una asociación cannábica ubicada en Telde.
La investigación se inició a raíz de informaciones anónimas recibidas por ambos cuerpos policiales, que apuntaban a la existencia de una plantación de marihuana en una vivienda particular.
Una vez confirmados los indicios, la Guardia Civil activó la operación VEGA – GREEN ARROW III para determinar el destino de la droga cultivada. Las pesquisas revelaron que los responsables también mantenían vínculos con una asociación cannábica en Telde, objeto de otra investigación paralela por parte de la Policía Nacional.
Ambos cuerpos unificaron entonces sus actuaciones y lograron acreditar que dicha asociación funcionaba de forma encubierta como punto de venta no autorizado, donde se comercializaba de manera indiscriminada la marihuana procesada en la vivienda investigada.
Durante los registros realizados, los agentes detuvieron a dos personas de nacionalidad extranjera, de 33 y 52 años, e incautaron un total de 12,76 kilos de cogollos de marihuana, 4,12 kilos de picadura, 286,5 gramos de polen de hachís y 168,5 gramos de hachís.
También se intervino diverso material vinculado al cultivo y elaboración de las sustancias, así como una cantidad significativa de dinero en efectivo.
Con esta intervención, las fuerzas de seguridad desmantelan una red ilegal dedicada al tráfico de drogas y refuerzan su compromiso en la lucha contra estas actividades delictivas y en la protección de la seguridad ciudadana.
