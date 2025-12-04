Fallece un hombre de 60 años tras volcar su coche en San Bartolomé de Tirajana

Un hombre de 69 años ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras el vuelco del vehículo en el que circulaba por la avenida de Las Tirajanas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

El incidente se produjo en torno a las 03:56 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la colisión de un coche con una rotonda y su posterior vuelco en la citada vía.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del municipio, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (una medicalizada y otra de soporte vital básico), agentes de la Policía Local y Policía Nacional.

Los bomberos procedieron a asegurar el vehículo siniestrado y a excarcelar a su único ocupante, que había quedado atrapado en el habitáculo. A su llegada, el personal sanitario del SUC comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin éxito. Finalmente, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La Policía Local instruyó el atestado correspondiente y activó las diligencias judiciales oportunas, mientras que la Policía Nacional colaboró en la coordinación del operativo.