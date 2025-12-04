La FP Dual se consolida como vía de inclusión laboral para personas con discapacidad en Canarias

La Cámara de Comercio de Gran Canaria acogió este jueves la primera edición de la Jornada FP Dual Inclusiva bajo el lema “Talento sin barreras”, un encuentro que reunió a más de un centenar de personas del ámbito educativo, empresarial y social con el objetivo de visibilizar el talento diverso y fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad a través de la Formación Profesional Dual.

Organizada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, la jornada puso el foco en la necesidad de construir entornos laborales más accesibles y en la FP Dual como herramienta clave para mejorar la empleabilidad de colectivos tradicionalmente excluidos del mercado laboral.

Inclusión como eje de diseño

Durante el encuentro se abordaron los retos, oportunidades y marcos normativos que afectan a la contratación de personas con discapacidad, destacando el papel de la Fundación INSERTA y la evolución de la legislación vigente en materia de empleo e igualdad de oportunidades.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención de Carolina León, directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial del Ejecutivo autonómico, quien defendió que “la FP Dual debe garantizar oportunidades de acceso al mercado laboral para todas las personas”. León insistió en que la inclusión “debe formar parte del diseño mismo de los proyectos, no ser una excepción”, y que “el talento está ahí, solo hay que darle el espacio y el impulso que merece”.

El futuro laboral sin barreras se debate en Gran Canaria con la FP Dual como protagonista / LP/DLP

Voces desde la experiencia

La jornada también dio voz al alumnado y a trabajadores con discapacidad que han participado en programas de FP Dual y han logrado integrarse con éxito en el mercado laboral. A través de sus testimonios, se visibilizó la importancia de construir puentes entre los centros formativos y las empresas para lograr una inclusión real y sostenible.

El programa finalizó con una mesa redonda centrada en los desafíos pendientes para lograr una integración plena, abordando cuestiones como la adaptación de los entornos laborales, la formación específica del profesorado, el papel de los prospectores laborales o la necesidad de reforzar el compromiso del tejido empresarial.

El futuro laboral sin barreras se debate en Gran Canaria con la FP Dual como protagonista / LP/DLP

Compromiso con un empleo accesible

La celebración de esta jornada coincide con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y refuerza el compromiso de las instituciones educativas y del Gobierno de Canarias con la creación de un modelo formativo más inclusivo. El área que dirige Poli Suárez reafirmó su intención de seguir trabajando en iniciativas que consoliden la igualdad de oportunidades y la accesibilidad en todos los niveles de la Formación Profesional.

Con esta primera edición de “Talento sin barreras”, se da un paso más hacia la construcción de un mercado laboral más justo, plural y conectado con la realidad de las Islas.