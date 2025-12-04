'Garmanzana', sidras premiadas y sorbete de manzana: así es la XIII Jornada Gastronómica de la Sidra y la Manzana en Valleseco

Valleseco sabe y huele a manzana más que nunca. El municipio da este viernes el pistoletazo de salida a la XIII Jornada Gastronómica de la Sidra y la Manzana, un evento que se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre y que promete casi dos semanas dedicadas a este producto local tan característico. Durante estos días, los comensales podrán disfrutar de un auténtico viaje sensorial a través de elaboraciones tan originales como la ‘garmanzana’, unas croquetas que sorprenden con una confitura de manzana en su interior; además de tartas, postres y sorbetes elaborados con diferentes variedades del fruto. La iniciativa invita a descubrir la versatilidad de la manzana en la cocina y la amplia gama de platos que pueden elaborarse con ella. Y, como broche final, no faltará la tradicional sidra, ya sea con gas o en su versión natural.

Son 12 los establecimientos que se han sumado a esta edición y que, desde hace días, experimentan en sus cocinas en busca de la fórmula perfecta. Prueban, combinan y descubren en qué platos la manzana luce mejor su sabor antes de decidir cuáles formarán parte de sus cartas durante las próximas jornadas. Sin embargo, algunos llegan con los deberes hechos; locales que, tras años de éxito con sus creaciones más atrevidas, tienen muy claro cuáles serán sus apuestas ganadoras para volver a conquistar a los comensales.

¿Conoces la 'garmanzana'?

Ese es el caso de Juan Manuel Guerra, propietario del bar-cafetería Mi Cielo, quien no ha faltado a ninguna de las trece ediciones de estas jornadas. Y no solo eso: casi durante el mismo tiempo ha mantenido en carta el que ya es su plato estrella, la célebre garmanzana. Así bautizó él a esta versión renovada de la garbanzada tradicional, en la que sustituye las papas por manzana reineta, la variedad más emblemática de Valleseco, cuyo punto ácido aporta un carácter único al guiso. A esta propuesta se suman también unas croquetas de cerdo rellenas de confitura de manzana y el toque dulce de un bizcocho casero que completa la experiencia. Guerra asegura que, aunque cuenta con una clientela fiel, estas jornadas suponen un impulso económico para el negocio, pues cada año regresan los mismos comensales deseosos de repetir el plato que los conquistó.

Otros hosteleros de la zona cambian por completo su carta tradicional para dar paso a platos en los que la manzana es la gran protagonista, dejando a un lado recetas tan arraigadas como las papas arrugadas o la carne fiesta. Es lo que ocurre en el restaurante Rinconcito Canario, en la zona de Lanzarote, donde sus propietarios, José Manuel Macías y Yurena Ortega, llevan semanas probando, ajustando y dándole vueltas a qué incluir en la que consideran la carta más especial del año. Aunque reconocen que cada edición supone un auténtico reto creativo, también lo viven con ilusión, ya que aseguran que esta es una oportunidad para poner a prueba su talento culinario y, sobre todo, para «disfrutar viendo cómo los clientes se sorprenden y quedan satisfechos con cada nueva propuesta», destacó ayer Ortega.

José Manuel Macías prepara el postre de tarta de manzana y sorbete de manzana. / José Carlos Guerra

Sidras únicas y premiadas

Desde este jueves, el teléfono no ha dejado de sonar en el establecimiento para asegurar mesa en los próximos días, y la mayoría de las llamadas proceden de clientes que desean volver a disfrutar de los platos que les conquistaron en ediciones anteriores. Macías lo tiene claro. Uno de los platos estrella es el confit de pato en salsa de sidra, pero no con una sidra cualquiera, sino con ‘La Ruin’, una elaboración propia del restaurante que no puede degustarse en ningún otro lugar y que se ha convertido en un sello distintivo de la casa.

Una tapa de 'garmanzana'. / José Carlos Guerra

Eso sí, si de sidras se trata, destacan dos nombres propios, Niebla y Tuscany. Niebla acumula más de veinte medallas y reconocimientos, consolidándose como un referente tanto dentro como fuera de la isla. Por su parte, Tuscany también suma premios recientes, ya que hace apenas dos semanas se alzó con un galardón en el Concurso Internacional de Sidra del Sagardo Forum en el País Vasco, al igual que Niebla. Ambas sidras refuerzan así su prestigio en el panorama sidrero nacional.