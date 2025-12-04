¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

El puente de la Constitución llega cargado de ferias gastronómicas, fiestas populares y eventos navideños repartidos por todos los municipios de la isla.

El municipio acoge el sábado y el domingo la XIV Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias - Alma de Medianías, que reunirá 42 puestos de productores y cerca de 50 marcas procedentes de seis islas del Archipiélago que ofrecerán vinos, quesos artesanales, mieles, gofio, repostería, sal marina, encurtidos y otras elaboraciones típicas. La cita contará también con música en vivo con las actuaciones de la Parranda P’Alante o el concierto Reina de Sal y además habrá narradoras de historias y contadoras de cuentos.

La Plaza La Alameda de La Aldea acoge el domingo una nueva edición de Tapas y Vinos en La Aldea, un evento que se desarrollará entre las 19.00 y las 02.00 horas, combina degustaciones de producto local, bodegas de la isla y actuaciones musicales en directo en un ambiente festivo marcado por la iluminación navideña del municipio.

Teror inaugura hoy su belén solidario en el Parque de Sintes a las 20.00 horas. El acto estará a cargo del Colectivo de Belenistas de Teror; después habrá degustación de dulces y licores. El belén estará abierto desde el 6 de diciembre hasta el 5 de enero de 11.00 a 20.00 horas y la recaudación se destinará a la Fundación Alejandro Da Silva.

Jinámar celebra sus fiestas de La Concepción y la Caña Dulce. La tarde de hoy estará dedicada a la infancia y desde las 16.00 hay en la plaza juegos, merienda y chocolatada. También es el día sin ruido y desde las 18.00 a las 20.00 horas la feria de las atracciones no tendrá música. Mañana, a partir de las 10.00 horas, muestra Muestra de Artesanía de la Fedac y juegos tradicionales, degustación de leche con gofio, exposición de coches clásicos y actuación de la AF Tajea y Torna. A las 18.30 horas, peregrinación desde la plaza de San Juan hasta la Iglesia de Jinámar. A las 21.00 horas, reparto de potaje de berros y actuación musical Hierba Mala. El domingo, a las 20.30 horas, II Encuentro con las Tradiciones Culturales y Populares Xinámar con la actuación musical de Los Gofiones y la AC Entre Amigos. La noche continúa con la verbena de Armonía Show y los voladores, a las 24.00 horas. El lunes, desde las 10.00, feria de ganado en la trasera de la carretera general de Jinámar, y a las 13.00 horas, procesión de la Virgen de la Inmaculada por la carretera general. El municipio también acogerá hoy a las 20.00 horas en la plaza de San Gregorio la inauguración del belén tradicional.

El Teatro Auditorio Agüimes acoge hoy a las 18:00 el Concierto Solidario de Invierno de Barrios Orquestados y contará además con la participación de la cantautora Sylvie Hernandez, cuya música combina sensibilidad, raíz y una mirada contemporánea que conecta con la identidad y la emoción del público. Por otro lado, el I Seminario Patrimonio diverso de medianías y cumbre de Gran Canaria arranca hoy en la localidad de Temisas. La jornada inaugural tendrá lugar en el Local Social situado en la plaza, que acogerá a las 18:00 la conferencia ‘La lucha canaria: entre el patrimonio vivido y la memoria desdibujada’.

San Bartolomé de Tirajana enciende su Navidad hoy a las 18:45 en la zona comercial abierta de la avenida de Gáldar. Actividades infantiles, talleres y pasacalles amenizan una jornada que culmina con el concierto de Los Salvapantallas y la banda Tabaiba. El domingo es el turno para la inauguración de la II edición de las Navidades del Mundo, en el parque del Sur. El acto que dará luz al centenar de estructuras navideñas que decoran el recinto es a las 19:00 y se cerrará con el coro de gospel Rainbow y el DJ Capi.

La zona peatonal de la Avenida de Canarias ofrece hoy una fiesta infantil, desde las 11.00, dentro de la campaña de Navidad. Por otro lado, el teatro Víctor Jara acoge hoy la obra ‘Libros prestados’, a las 20.30 horas, con el que la compañía Delirium Teatro celebra sus 40 años sobre los escenarios. El mismo escenario acogerá el miércoles, 10 de diciembre, el concierto solidario Santa Lucía con Palestina, desde las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio de 10 euros.

Gáldar

El municipio acoge hoy, a las 18:00 horas se inaugura el nacimiento realizado por el ceramista Arístides Martín Barrasa y la exposición ‘Misterios de barro’, una colección de Ciona Almeida León. Por la tarde, a las 20:30 horas, se estrena en el Centro Cultural Guaires una hipnosis de comedia del hipnotista del Circo del Sol Ayrel Altamar. La entrada cuesta 10 euros. Mañana, de 9.30 a 18.00 horas, en la plaza de Santiago, se llevarán a cabo las jornadas de los clubes de mayores con muestra de artesanía, actividades y actuaciones musicales. Por la tarde, de 18.00 y 20.00 horas el Teatro Consistorial de Gáldar estrena el espectáculo ‘Revelora’ de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán. La entrada cuesta 10 euros.

San Mateo

Hoy, durante todo el día, se celebrará en la Vega de San Mateo un torneo de ajedrez. A las 17:00 horas comenzará el espectáculo ‘Viajando con imaginación’, con Rafaelillo Clown, en la Plaza de la Solidaridad. A las 18:00 horas tendrá lugar la inauguración de la Casa de Papá Noel en la misma plaza, que mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 14 de diciembre. El sábado, desde las 11:00 horas de la mañana habrá ruta de belenes por los diferentes barrios del municipio. Luego, a las 13:30, verbena navideña con Estrella Latina en Ariñez. Por la noche, a las 20:00 horas, verbena navideña también en El Chorrillo.

Hoy, a las 09:30 de la mañana, comenzará el tradicional mercadillo de Navidad en el Centro Ocupacional del municipio. A las 20:00 horas, en el Centro Cultural comenzará el concierto del Festival Internacional de Gospel a cargo de Rubee Rose & Lets Sing Gospel Choir.

Hoy, a las 21:00 horas, se celebrará el XII Encuentro de Bandas de música ‘Jerónimo Martín’ en Plaza de la Constitución, con las bandas Asociación Cultural y Musical ‘Aires de la Aldea’ y Agrupación Musical Guayedra. Mañana, a las 18:30 horas, comenzará el espectáculo familiar ‘El Zapatero real’ en la Plaza de la Constitución. El domingo, a las 23:30, verbena con Bombazo Latino y Hierba Mala.

Hoy, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Federico García Lorca acogerá el espectáculo ‘VS Radio Navidad’ del grupo Vocal Siete’. El domingo, la Concejalía de Participación Ciudadana desarrollará la primera actividad de su campaña de Navidad: una visita al Parque Santa Catalina y sus alrededores en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 16:00 a 22:00 horas.