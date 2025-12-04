Grúas y más multas contra los coches mal aparcados en el Roque Nublo

El Cabildo de Gran Canaria endurecerá las medidas para evitar aglomeraciones de vehículos en el entorno del Roque Nublo, entre ellas la contratación de un servicio de grúas que retirará de forma permanente los coches mal aparcados en la carretera GC-600 del cruce de Llanos de la Pez a Ayacata, con las correspondientes sanciones a los conductores que entorpezcan la circulación.

Ese dispositivo se pondrá en marcha en los primeros meses de 2026 y las grúas trabajarán durante unas 40 horas a la semana, en los periodos de mayor afluencia de visitantes a ese espacio natural protegido. Las medidas disuasorias contarán con el apoyo de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Canaria, con el objetivo de aumentar el número de multas a los conductores que dejen sus coches en márgenes prohibidos o que dañen la vegetación de la zona.

El gobierno insular también solicitará a las empresas de alquiler de coches que informen a sus clientes sobre las prohibiciones especiales en esa zona de la Isla, pues se ha comprobado que muchos infractores son turistas con coches arrendados en las zonas hoteleras del sur.

El servicio para retirar los vehículos mal aparcados en el entorno del espacio natural protegido funcionará unas 40 horas a la semana

Para ello, el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, se reunió esta semana con el teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Vázquez, y con su equipo, «para seguir mejorando en la coordinación en el entorno del Roque Nublo», según informó ayer en una nota.

«Durante el encuentro hemos abordado próximas acciones para evitar que los coches sigan aparcando en los márgenes de las carreteras, así como estudiado fórmulas para el servicio de grúas en 2026», apuntó, García Brink.

Desde el departamento de Medio Ambiente se recuerda a la población y los turistas que si se desea recorrer el sendero hasta el Roque Nublo entre las 9.00 y las 17.00 horas existe la opción de hacer una reserva gratuita en la web de Gran Canaria Senderos.

Para poder estacionar vehículos privados hay dos aparcamientos preferentes, uno en la Cruz de los Llanos y otro en el casco de Tejeda. Ambos tienen al lado la parada de las guaguas lanzadera de la compañía Global, que realizan una ruta circular hacia la Degollada de la Goleta, donde arranca el camino para subir hasta la base del Nublo. Entre las 9.30 y las 18.00 horas sale una guagua cada 30 minutos desde Tejeda hacia el Roque Nublo, excepto a las 10.00, 12.00, 14.30 y 16.00 horas. Son 14 expediciones diarias con cinco guaguas híbridas.

Para los visitantes que proceden de las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana o Mogán existe la posibilidad de llegar en la Línea 18 de Global, con la ruta del Faro de Maspalomas a Tejeda tres veces al día. Según se detalló al poner en marcha esos servicios de guaguas, a los viajeros habituales de Global se le aplican las tarifas habituales de la gratuidad o el bono. En el pago directo se cobran seis euros desde Maspalomas y 1,40 euros para la ruta circular.

Ese servicio de reservas previas y de guaguas lanzaderas se puso en marcha el pasado 3 de agosto, pero no ha evitado que muchos visitantes continúen aparcando sus vehículos en las inmediaciones de la Degollada de la Goleta, en ambos márgenes de la carretera GC-600, lo que impide la circulación fluida de las propias guaguas de Global al quedar disponible solo un carril central de escasa anchura.

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo también ha colocado carteles y marcas horizontales en la calzada para recordar la prohibición, pero tampoco han evitado los atascos de tráfico por los coches mal estacionados.