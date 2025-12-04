HolidayWorld despliega su agenda navideña: talleres de galletas, pintacaras y la visita de Papá Noel
El recinto incorpora actividades familiares, acciones solidarias y dos citas especiales: la Gala del Encendido el 6 de diciembre y la despedida del año el día 27
La Navidad ya se deja sentir en Holidayworld Maspalomas, que este año desarrolla una agenda repleta de propuestas familiares cada fin de semana. El parque contará con la presencia de Papá Noel, que recorrerá sus calles en su característico coche para saludar a los visitantes.
La programación incluye talleres de galletas navideñas, pintacaras, actividades de manualidades y espacios para escribir cartas a Papá Noel, pensados para que los más pequeños participen de la celebración de forma creativa.
Paralelamente, el complejo impulsa un año más la que se ha convertido en una de las mayores recogidas de juguetes de Canarias, con el objetivo de que ningún hogar quede al margen de la ilusión navideña.
El 6 de diciembre tendrá lugar la Gala del Encendido, que marcará el inicio oficial de la Navidad en el recinto. Y el 27 de diciembre, Holidayworld despedirá el año con fuegos artificiales, campanadas y una celebración abierta al público.
