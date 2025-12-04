Moya contará con 42 viviendas públicas más eficientes

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha adjudicado las obras de rehabilitación energética de 42 viviendas de promoción pública situadas en el Grupo Trujillo, en el municipio de Moya, Gran Canaria, por un importe total de 1.668.239,96 euros, IGIC incluido.

La empresa Construplan, Construcciones y Planificación S.L.U. será la encargada de llevar a cabo esta intervención, incluida dentro de un lote de rehabilitación que abarca más de 350 viviendas protegidas en distintos municipios del archipiélago y financiada con fondos europeos Next Generation.

El director del ICAVI subrayó que estas obras representan un paso más en la incorporación de mejoras reales y tangibles en el parque público de vivienda. “La rehabilitación del Grupo Trujillo permitirá un salto en eficiencia y confort, y responde a la necesidad de actualizar promociones que llevan años requiriendo intervenciones de modernización”, afirmó Ortega.

Optimizar la energía

El objetivo del Ejecutivo, según Ortega, es reducir el consumo energético de las viviendas, mejorar su aislamiento, disminuir la demanda térmica y ofrecer hogares más confortables y sostenibles, en línea con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El programa de rehabilitación incluye mejoras en la envolvente térmica, fachadas, cubiertas y carpinterías, así como otras actuaciones dirigidas a optimizar el comportamiento energético de los edificios, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y generando un ahorro económico para las familias residentes.

A través de esta intervención, el Gobierno de Canarias continúa fortaleciendo la rehabilitación del parque residencial público, especialmente en aquellos municipios donde existe una mayor necesidad de actuación, promoviendo barrios más sostenibles, cohesionados y con mejores condiciones de habitabilidad para sus vecinos.