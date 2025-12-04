Ni de lujo ni a pie de playa: el restaurante favorito de Anabel Pantoja se encuentra entre las montañas de Gran Canaria

Anabel Pantoja lleva años mostrando su amor por Gran Canaria, donde actualmente reside junto a su pareja, David Rodríguez, y su hija Alma. Entre sus lugares imprescindibles en la isla, hay un restaurante que recomienda a los visitantes.

Así es el rincón que ha conquistado a Anabel Pantoja

Casa Fernando es un restaurante tradicional ubicado en plena montaña, junto a la presa de Soria, que destaca por su entorno natural y su propuesta gastronómica.

Rodeado de valles y un paisaje natural, Casa Fernando se ha convertido en un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la comida canaria. El restaurante cuenta con un amplio salón y una terraza exterior con vistas al barranco, ideales para disfrutar de un entorno único mientras degustas su cocina casera.

Cocina tradicional canaria

La carta de Casa Fernando apuesta por la cocina canaria tradicional, con platos caseros, guisos tradicionales y todo elaborado con productos locales. Entre los más destacados se encuentra la carne de cabra guisada o a la brasa, pescados del sur de la isla y las papas arrugadas con mojos caseros son un imprescindible. También lo son sus platos de cuchara como el sancocho. Y como broche final, no pueden faltar uno de los clásicos como el bienmesabe.

Sus elaboraciones conquistan especialmente a los senderistas y ciclistas que recorren la zona.

Un conjunto de sabores que explican por qué Casa Fernando tiene una clientela asegura y el motivo por el cual se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan gastronomía local en un ambiente tranquilo y alejado del turismo de masas.

El local mantiene un ambiente cercano y familiar, acompañado de raciones generosas y una relación calidad-precio que sorprende a quienes lo visitan por primera vez.

Horario y ubicación

Casa Fernando se encuentra en Lugar Soria, 24, en la carretera GC-505, situado a 22 km del cruce del Pajar, Arguineguín. Una zona rodeada de naturaleza, valles y montañas que ofrecen una experiencia tranquila y alejada del turismo de masas.

Abre todos los días de 10:00 a 17:30 horas y cuenta 4,5 estrellas en Google, un reflejo de la satisfacción de sus clientes.