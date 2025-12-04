Rubee Rose inicia en Santa Brígida su gira por Canarias dentro del Festival Gospel

La XX edición del Festival Gospel Canarias recibe este diciembre a Rubee Rose, una de las voces más destacadas del gospel británico, que llegará acompañada del enérgico Let's Sing Gospel Choir. La artista ofrecerá tres conciertos en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife en una gira que se perfila como uno de los grandes momentos del festival.

El recorrido arranca el 5 de diciembre en el Centro Cultural de la Villa de Santa Brígida (Gran Canaria), con un concierto de entrada libre a las 20.00 horas. El festival saltará después a Lanzarote, donde Rose actuará el 6 de diciembre en el Teatro El Salinero (20.00 h). La gira culminará el 7 de diciembre en el Auditorio de Guía de Isora (Tenerife), también a las 20.00 horas.

Rubee Rose —nombre artístico de Wendi Rose— es una de las voces más reconocidas del gospel británico. Su carrera empezó pronto: a los 14 años ya dirigía el coro juvenil de su iglesia local. En 1998 asumió la dirección del London Community Gospel Choir (LCGC), uno de los coros más emblemáticos del Reino Unido, con el que giró por Europa, Japón y el Caribe. Entre sus actuaciones más destacadas figura la inauguración de la estatua de Nelson Mandela, a la que asistió el propio líder sudafricano.

Habitual en actos oficiales, Rose ha cantado ante miembros de la familia real británica, incluida la reina Isabel II, y ha participado en programas de referencia como Top of the Pops o Later... with Jools Holland. Su voz ha aparecido en grabaciones junto a artistas como Mariah Carey, Sam Smith o Stormzy, y ha formado parte de giras internacionales con Gorillaz, Spiritualized, Nick Cave & The Bad Seeds o Blur, grupo con el que continúa colaborando.

En los últimos años, la cantante ha impulsado proyectos propios. Entre ellos destaca la creación, en 2023, del Let's Sing Gospel Choir, un ensemble integrado por voces con amplia trayectoria coral y una marcada energía escénica. Pese a su corta vida, la formación ya ha trabajado en campañas publicitarias de Disney, RSPCA o Coca-Cola —esta última para los Juegos Olímpicos de 2024—, además de protagonizar actuaciones en Londres.