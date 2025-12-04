La XII Carrera Dulce Solidaria recaudará fondos para Daida, la única niña canaria diagnosticada con el síndrome de Pierpont

La solidaridad vuelve a ocupar un lugar protagonista esta Navidad en la Villa de Moya con la celebración de la XII Carrera Dulce Solidaria, una cita ya tradicional en el municipio. La prueba, de carácter popular y no competitivo, tendrá lugar el 20 de diciembre y propone un recorrido de cinco kilómetros con salida desde el Paseo Doramas. Toda la recaudación se destinará a Daida, una niña moyense que padece síndrome de Pierpont, una enfermedad rara con muy pocos casos diagnosticados en España y cuyo único caso en Canarias es el suyo.

El síndrome de Pierpont afecta a los movimientos, la alimentación, el aprendizaje y el lenguaje. La madre de la pequeña, Rita, lleva años impulsando acciones para visibilizar esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de su hija, un compromiso al que se ha sumado el Ayuntamiento de la Villa de Moya destinando, cada Navidad, los fondos de esta carrera solidaria.

En la categoría adulta, los participantes afrontarán un recorrido de cinco kilómetros que parte del Paseo Doramas, atraviesa el casco histórico, se adentra en la Reserva Natural Especial de Los Tilos y regresa por San Fernando hasta la meta, ubicada nuevamente en el Paseo Doramas. Para los más pequeños —desde los cuatro años— se habilitará un circuito cerrado también en el Paseo Doramas.

Las inscripciones para participar en la XII Carrera Dulce Solidaria ya están abiertas en: http://dulcevillamoya.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml

El plazo finaliza el 15 de diciembre, o antes si se alcanza el límite de 250 corredores adultos.

El día de la prueba, la organización instalará la Zona 0 en el Parque Pico Lomito y en el Paseo Doramas, donde se entregarán dorsales y bolsas del corredor: de 07:30 a 08:30 h para adultos y de 09:15 a 10:15 h para categorías infantiles. Las salidas se realizarán a las 09:00 h (adultos) y a partir de las 10:30 h (infantiles). Al finalizar, todos los participantes podrán disfrutar de una chocolatada en el Anfiteatro Municipal.