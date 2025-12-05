Un accidente múltiple genera retenciones para entrar a Telde

Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este jueves en la Avenida del Cabildo, en la carretera GC-1, ha generado fuertes retenciones en uno de los accesos principales al casco urbano de Telde, según informaron testigos presenciales.

El siniestro se produjo en un punto de elevada densidad de tráfico, a pocos metros de la rotonda de Daora, una de las intersecciones clave del municipio. La colisión, de tipo alcance múltiple, involucró a varios vehículos, aunque en principio no se han registrado heridos.

Según los primeros indicios, el accidente tuvo lugar durante la hora punta de la tarde, coincidiendo con el regreso habitual de trabajadores y residentes hacia las zonas residenciales de Telde. Aunque los daños materiales en los vehículos fueron visibles, no se ha informado de lesiones personales.

Las imágenes y descripciones facilitadas por ciudadanos presentes en la zona apuntan a un alcance en cadena entre varios turismos, lo que obligó a detener la circulación en al menos uno de los carriles de la vía.