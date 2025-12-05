Agaete recupera dos espacios libres para la ciudadanía en el Puerto de Las Nieves

El Ayuntamiento de Agaete ha puesto en marcha el proceso de adjudicación del proyecto que permitirá rehabilitar dos zonas degradadas en la Urbanización Los Molinos, en el Puerto de Las Nieves. Se trata de una pequeña plaza en la calle Alonso Fernández de Lugo y otra en la avenida Alcalde José de Armas Medina, ambas en desuso desde hace años por el deterioro acumulado y la falta de mantenimiento. En el caso de la segunda, el acceso incluso estaba bloqueado por un muro perimetral.

El proyecto, redactado por la Oficina Técnica municipal, plantea una transformación completa de estos espacios para devolverles su uso público y convertirlos en áreas de descanso y encuentro vecinal. En la plaza de Alonso Fernández de Lugo se retirará el pavimento actual y los bordillos de los parterres, que serán rediseñados.

En su lugar se instalará una solera de hormigón y un pavimento más moderno y acorde a la estética del entorno. También se incorporarán nuevas especies vegetales, un sistema de riego, iluminación indirecta y mobiliario urbano. Para mejorar la accesibilidad, se construirá una rampa con una pendiente del 6 %.

La plaza de la avenida Alcalde José de Armas Medina seguirá un proceso similar: demolición del pavimento, renovación de los parterres, plantación de vegetación ornamental y mejora de la iluminación. La gran diferencia será la apertura del espacio al público gracias a la demolición parcial del muro que impedía su uso, lo que permitirá recuperar este punto como área de tránsito y estancia.

El proyecto también contempla labores de mantenimiento, sustitución y mejora de los elementos existentes, con el objetivo de dar a ambos espacios una imagen más adecuada a su localización y a las necesidades del barrio.

Las obras, financiadas por la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, cuentan con un presupuesto estimado de 42.800 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.