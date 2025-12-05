Avanzan las obras de los viaductos de La Palma y El Risco para completar la nueva carretera entre Agaete y La Aldea

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias continúa dando pasos decisivos en la construcción de la nueva carretera entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, un proyecto que busca transformar la movilidad en el noroeste de Gran Canaria. A través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, dirigida por Rosana Melián, se ha intensificado el trabajo en los dos viaductos que completarán el tramo El Risco–Agaete: los viaductos de La Palma y El Risco.

Estas estructuras forman parte del Proyecto Modificado nº 1 de la obra Carretera Agaete–La Aldea (Fase II), cuyo presupuesto asciende a 181,48 millones de euros, incluyendo impuestos. Se trata de uno de los proyectos de infraestructura viaria más relevantes de los últimos años en Canarias, tanto por su complejidad técnica como por su impacto en la cohesión territorial y la seguridad vial.

Dos viaductos fundamentales para completar los 8,5 kilómetros de la nueva vía

La nueva carretera entre Agaete y La Aldea suma 8,5 kilómetros, de los cuales una parte importante discurre en túneles. De hecho, el trazado contempla nueve túneles y dos viaductos, con 5,7 kilómetros subterráneos, lo que ha exigido un trabajo de ingeniería de alto nivel.

Los viaductos de La Palma y El Risco son los últimos elementos singulares que restan por ejecutar. Su construcción se inició en noviembre, marcando un punto de inflexión hacia la recta final del proyecto.

Obras Públicas avanza en la construcción de los viaductos de La Palma y El Risco, en el tramo de la carretera El Risco Agaete. / La Provincia

Inicio de las obras en noviembre

Desde la primera semana de noviembre, comenzaron las actuaciones del viaducto de La Palma, que tendrá 110 metros de longitud y alcanzará 28 metros de altura máxima. En esta fase se han ejecutado los estribos y los micropilotes necesarios para cimentar la pila central.

A finales del mismo mes arrancaron los trabajos del viaducto de El Risco, de 572 metros de longitud y 88 metros de altura, convirtiéndose en una de las estructuras más imponentes del tramo. Actualmente se está excavando el estribo 1 y la zapata de la pila 2.

Estas dos infraestructuras permitirán unir los diferentes segmentos del trazado y dar continuidad al recorrido entre Agaete y el enlace con El Risco, completando así los 8,5 kilómetros proyectados.

Avances en túneles y tramos ya abiertos al tráfico

El proyecto ya ha puesto en servicio 2,2 kilómetros con la apertura del túnel Ingeniero José Luis Martínez Cocero–Risco de Faneque, operativo desde febrero de 2024. A esto se suman el túnel del Lomo de la Aulaga y parte del enlace de El Risco, que elevan a 2,5 kilómetros los tramos ya accesibles a los conductores.

Esta puesta en servicio parcial ha supuesto una mejora notable en la seguridad vial, ya que ha permitido evitar el histórico tramo de la GC-200, considerado uno de los más peligrosos de la isla por bordear la ladera del Risco de Faneque.

Obras Públicas avanza en la construcción de los viaductos de La Palma y El Risco, en el tramo de la carretera El Risco Agaete / La Provincia

El resto del trazado se encuentra en una fase muy avanzada: los nueve túneles están excavados y revestidos, pendientes únicamente de completar instalaciones técnicas, sistemas de control, energización y trabajos de pavimentación.

Impacto en la movilidad y la vida cotidiana del noroeste

Una vez finalizada, la nueva carretera reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. El recorrido entre Agaete y el túnel de Faneque se completará en alrededor de cinco minutos, mientras que llegar hasta El Risco requerirá apenas nueve minutos. Esto supone una mejora sustancial en tiempos, seguridad y confort para residentes y transportistas.

La directora general de Infraestructura Viaria destaca que estas obras “conectarán Agaete con el tramo ya operativo entre El Risco y La Aldea, mejorando la calidad de vida de los aldeanos y reforzando la conectividad de toda la isla”. Además, recuerda que la actuación responde al compromiso del Gobierno de Canarias con la cohesión territorial, una de las prioridades recogidas en la estrategia regional de movilidad.