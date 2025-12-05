La Fundación Parque Científico Tecnológico se consolida como agente clave en la transferencia de conocimiento de la ULPGC

La Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT-ULPGC) refuerza su papel como agente clave en la transferencia de conocimiento y en la dinamización del ecosistema innovador del Archipiélago. Su trabajo en áreas como la protección del conocimiento, la valorización tecnológica, la innovación abierta y el apoyo empresarial ha permitido que proyectos surgidos de la investigación universitaria se conviertan en soluciones reales para la industria.

La spin-off Alternative Circuits es uno de los ejemplos más representativos de este impacto. Nacida como evolución de más de dos décadas de investigación del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), Alternative Circuits surge para dar respuesta a retos críticos del sector industrial: reparaciones complejas, falta de documentación técnica, procesos manuales lentos o reemplazo prematuro de equipos. Su tecnología es un hardware multifuncional de test acompañado de software de análisis asistido por inteligencia artificial que automatiza procesos que requieren personal altamente cualificado, agilizando la reparación de sistemas electrónicos industriales y contribuyendo a la economía circular.

Para transformar esta tecnología en un proyecto empresarial viable, la FCPCT ha desempeñado un papel decisivo en su crecimiento a través de la gestión bajo encargo de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) de la ULPGC, desde la que gestiona el conocimiento generado en dicha institución con potencial de llegar al mercado. Esta labor abarca la protección y valorización del conocimiento, la definición de estrategias de comercialización y, cuando procede, la creación de empresas basadas en resultados de investigación, como las spin-offs universitarias.

En este sentido, Alternative Circuits recibió apoyo por parte de la OTC desde las primeras fases: estrategia de protección de resultados, presentación y tramitación de la patente europea y su extensión internacional, definición de la explotación tecnológica y orientación jurídica para su evolución como spin-off. Al respecto, Aurelio Vega, CEO de la empresa, asegura que «la OTC ha sido un agente clave desde el inicio, ya que la patente es el corazón del proyecto y su apoyo fue determinante para transformarlo en empresa».

A este trabajo previo se ha sumado el asesoramiento especializado de la FCPCT como punto de la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE), una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027. A través de este servicio, Alternative Circuits recibió diagnóstico tecnológico, orientación hacia programas de financiación, análisis de oportunidades de mercado, preparación de propuestas de I+D+i y apoyo en la estrategia de escalado industrial y comercial. Este acompañamiento permitió alinear su tecnología con prioridades regionales en inteligencia artificial, economía circular e industria 4.0, y acelerar su transición del laboratorio al mercado.

Otro ejemplo del impulso de la FCPCT es el programa «spinOn by ULPGC», que tiene como objetivo potenciar el talento creativo, innovador y emprendedor derivado de la investigación y conocimiento generado en la universidad. Alternative Circuits obtuvo el primer premio en su segunda edición, un reconocimiento que, tal y como ha explicado Aurelio Vega, supuso un punto de inflexión al validar el potencial de transferencia, madurez tecnológica e impacto económico del proyecto, reforzando su evolución hacia niveles de preparación tecnológica (TRL) 6–7 y su visibilidad dentro del sector industrial.

La Fundación Parque Científico Tecnológico se consolida como agente clave en la transferencia de conocimiento de la ULPGC / La Provincia

Actualmente, la empresa avanza hacia una fase de crecimiento que incluye el escalado industrial de su máquina de test, la integración de nuevas capacidades basadas en IA, la automatización completa de la ingeniería inversa y la expansión nacional e internacional de sus servicios y tecnología. Su objetivo es convertirse en referente europeo en reparación electrónica avanzada y sostenible, reforzando un nuevo modelo de industria inteligente y circular.

El caso de Alternative Circuits ejemplifica el compromiso de la FCPCT con la transferencia de conocimiento y el ecosistema innovador, una labor que contribuye al desarrollo económico del Archipiélago y fortalece la conexión entre la ULPGC y el tejido empresarial.