La Guardia Civil detuvo en Vecindario a la mujer que apuñaló a otra en La Aldea de San Nicolás

La Guardia Civil ha detenido en Vecindario a una mujer de 28 años, señalada como presunta autora de un delito de lesiones con arma blanca tras un grave incidente ocurrido en La Aldea de San Nicolás. La operación policial, desarrollada entre varias unidades del cuerpo, permitió localizarla horas después del ataque y concluir la intervención con éxito.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas del 24 de noviembre de 2025, cuando la central COS (Central Operativa de Servicios) alertó a los agentes del Puesto Principal de Vecindario sobre un vehículo supuestamente implicado en una agresión. Se trataba de un coche utilitario de dos colores que se había dado a la fuga tras la agresión ocurrida en La Aldea.

La víctima había recibido múltiples puñaladas en la cabeza y en el glúteo, lo que provocó lesiones graves y motivó la movilización inmediata de los equipos de seguridad.

Identificación del vehículo y localización de la sospechosa

La actuación policial fue especialmente efectiva gracias a la rápida labor de identificación realizada por los agentes del área de Prevención. Tras revisar la información facilitada por la central COS, los agentes lograron localizar el domicilio de la propietaria del vehículo sospechoso en una calle de Vecindario.

Una vez en la zona, se inició una búsqueda en los alrededores hasta confirmar el lugar de residencia. Fue entonces cuando la mujer apareció y reconoció ser la titular del coche, que se encontraba estacionado en el garaje de la vivienda.

La detenida expresó su intención de entregarse voluntariamente a la Guardia Civil, afirmando que había recibido previamente una llamada relacionada con los hechos y que había decidido presentarse ante las autoridades.

La versión de la detenida

La mujer relató a los agentes que el enfrentamiento tenía su origen en un conflicto personal motivado por supuestas amenazas. Según su versión, durante la discusión habría actuado en legítima defensa, asegurando que arrebató un cuchillo a la víctima antes de atacarla. Indicó además que, en un momento de tensión, llegó a pronunciar la frase: “Para que muera yo, muerta ella”.

Aunque la investigación continúa, esta declaración forma parte de las diligencias puestas a disposición judicial y será el juzgado quien determine su relevancia y veracidad.

Tras su detención, fue trasladada a las dependencias policiales del acuartelamiento de Vecindario. Las diligencias del caso ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de San Bartolomé de Tirajana, encargado de continuar la tramitación.