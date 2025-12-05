Joel Ojeda, el barbero que corta el pelo a cambio de juguetes para los niños en Gran Canaria

«He sido egoísta y he llevado a un oficio un hobby», así define Joel Ojeda (Vecindario, 1984) su día a día después de dar un giro a su vida tras la pandemia. Aficionado a las bicicletas desde pequeño, en 2020 decidió dejar de lado su trabajo como comercial de librerías para hacer un curso de barbería. Poco después de terminarlo, un amigo de Playa de Tauro le llamó para que se estrenara cortándole el pelo. Allí se presentó Joel con una de las bicicletas de su colección a la que adornó con una caja de herramientas para llevar sus enseres de barbero y una silla plegable. De repente, la cola de clientes que se formó en el mismo paseo marítimo aquel día encendió la bombilla de su proyecto. «Me puedo buscar la vida de esta manera», pensó.

Aquella barbería espontánea evolucionó a lo que es hoy el proyecto de @minimobigote, su alter ego digital. La bicicleta con una pequeña caja de herramientas sobre la rueda trasera se transformó dos años después en un triciclo customizado por Aníbal García, creador de la Galería de Arte Sobre Ruedas 3R Bici de Teror, que incluye un asiento reclinable para el cliente en un vehículo fabricado con materiales reciclados. La arena de las playas, las piedras de un barranco o las baldosas de una plaza, cualquier lugar es bueno para un corte de pelo. «Soy demasiado callejero, me gusta interactuar, buscar un atardecer, un mirador o un paseo», recalca Joel. «No sólo me limito a cortar el pelo sino a ofrecer una experiencia», explica.

El triciclo customizado para hacer las veces de barbería. / LP/DLP

Solidaridad en bicicleta

Aunque el de barbero callejero es el oficio con el que se gana la vida, la misma inquietud para ir de un lado a otro en bicicleta le impulsó antes de tijeras y peines a desarrollar su compromiso social. En 2014 empezó a salir por las calles de Las Palmas con un grupo de entusiastas de las bicicletas antiguas y clásicas, lo que le llevó a colaborar con la Casa de Galicia en campañas para recaudar juguetes por Navidad. El vestido de Papá Noel con un disfraz de un bazar de esos comienzos evolucionó año tras año y se transformó de tal manera que ya sale con una bicicleta roja a la que llama su «trineo», una bicicross customizada con el volante estilo cuelgamonos, y lleva tatuado un Papá Noel en su piel.

Joel acude a cualquier evento solidario al que le llamen gracias a su otro ojito derecho, el vehículo con el que transporta su triciclo y realiza los viajes largos: un Seat Trans clásico reconvertido en 2020 con los colores de la barbería y que ha vuelto al asfalto hace poco tras una restauración de siete meses. En Canarias, donde ha recorrido Tenerife y Fuerteventura para cortar el pelo, o más allá. Si hace falta ir hasta Italia con su grupo de «barbudos» del Bearded Bad Boys, una asociación europea, para recaudar fondos para la investigación de enfermedades infantiles, allá va también. En Gran Canaria forma parte del grupo de voluntarios de la iniciativa ‘Mejor en bici’, donde colabora para dar paseos y enseñar a montar a personas mayores de los centros del antiguo hospital de El Pino y la residencia de Altavista. Su deseo ahora es llevar esta iniciativa a Santa Lucía natal. Y con su grupo de moteros también se acercan a eventos solidarios por estas fechas, cómo no, también vestidos de Papá Noel.

Es en su vivienda de Vecindario donde mantiene «su rinconcito», el espacio donde atiende a los más allegados. Pero aclara que a él lo que le llena y le gusta es salir a la calle: «No quiero que me engloben en lo típico, quiero seguir siendo genuino».