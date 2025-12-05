Las luces de Navidad en Gran Canaria que todo el mundo quiere ver: rutas, fotos y los nuevos millones de bombillas

Gran Canaria ya luce su mejor versión. La isla ha encendido miles de luces, figuras gigantes y espacios temáticos que están convirtiendo diciembre en un auténtico espectáculo nocturno. Y sí: este año hay nuevas zonas iluminadas, fotografías virales y rutas pensadas para recorrer en familia.

Si quieres saber dónde están los puntos más bonitos, más llamativos y más compartidos de esta Navidad en Gran Canaria, aquí tienes una propuesta para aprovechar este puente de diciembre.

Las Palmas de Gran Canaria: la ciudad que más brilla

La capital vuelve a ser el gran foco del alumbrado navideño. Más de cuatro millones de bombillas LED iluminarán la ciudad y decorados especiales estarán presentes en los cinco distritos de la capital grancanaria:

1) Triana y Vegueta

Un clásico que nunca falla. Arcos luminosos, fachadas decoradas y un ambiente perfecto para pasear y hacer fotos. La plaza de Santa Ana, con su árbol gigante, es parada obligatoria. Este año cuenta con un carrusel de caballitos y con un espectáculo lumínico que proyecta 20 arcos que forman puertas dobles de gran formato, cubiertas con vistosas guirnaldas que flanquean la plaza. A esta decoración se suma la iluminación de las Casas Consistoriales, compuesta por cortinas, icicles, cordones y guirnaldas vegetales que enmarcan ventanas, balcones y soportales.

Encendido navideño en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

2) Mesa y López – Plaza de España

En Mesa y López impera la luminación moderna, tonos fríos y figuras XXL que están triunfando en redes. Es la zona perfecta para los más jóvenes y realizar compras navideñas. Este 2026 la calle cuenta con arcos y árboles con cordones de alta luminosidad y caídas dicroicas se integrarán en la decoración de la arteria comercial. En la plaza de España, una estructura esférica de 12 metros de altura reforzará el ambiente festivo.

Brindis en el encendido de luces de Navidad en Mesa y López. / LP/DLP

3) Santa Catalina y la “Ciudad de la Navidad”

Mercadillo, atracciones, túneles de luz, música… Uno de los lugares más visitados por familias. Cada noche es una postal distinta. La “Casa de la Navidad” cuenta con un puente conector con la plaza de Canarias, una feria de atracciones en El Refugio, un escenario para conciertos y actuaciones, una zona gastronómica, una pista de patinaje y 70 casetas decoradas con artículos navideños.

Triana y La Puntilla también contarán con juegos de luces, incluida su gran bola musical. En Triana, se instalarán cortinas diagonales cruzadas, arcos de gran formato y estructuras a modo de decorados navideños, pensados para que la ciudadanía pueda compartirlos en sus redes sociales.

La Ciudad de la Navidad abre sus puertas en el Parque Santa Catalina / Andrés Cruz

4) Videomapping en la Catedral

Un espectáculo visual que ya se ha convertido en tradición. La proyección tendrá lugar el 18, 19 y 20 de diciembre mostrando dibujos realizados por niños, como parte del programa "Sueña la Navidad" en la Plaza de Vegueta, con espectáculos lumínicos también diarios en la fachada.

Los otros rincones que sorprenden: luces por toda la isla

Telde

Casco histórico iluminado, ambiente cálido y un recorrido perfecto para una tarde tranquila. La ruta por la navidad en la ciudad de los Faycanes parte desde la Casa de Papá Noel, en la plaza de los Guanartemes, y continúa por la plaza de San Juan y sus coronas de los Reyes Magos; el Bosque de los Sueños, en el Parque Lulú; el Jardín de la Navidad, en el Parque Arnao; la Fuente de los Deseos, en el mismo Parque Arnao; el Carruaje Mágico de la Navidad, en la Avenida de la Constitución con la calle Andrés Manjón; el photocall Campana Navideña, en la misma avenida con la calle Argentina; el photocall Bola Navideña, en la misma avenida con la calle Navarra; el photocall Paquete de Regalo Navideño, en la misma avenida con las calles Ruiz y Poeta Fernando González; pantallas gigantes en la plaza de San Gregorio; y un cartel muy especial en el Parque Franchy Roca, finalizando en la rotonda de La Barranquera, atravesando arcos llenos de estrellas en la calle Doctor Melián.

En cuanto a los horarios, las diferentes paradas de la Ruta de la Navidad estarán iluminadas, todos los días de la semana, de 18.30 a 23.30 horas.

Gáldar

Su plaza central, siempre espectacular, vuelve a reunir algunas de las decoraciones más fotografiadas del norte. Ya es navidad en Gáldar. Más de 10 kilómetros de luces LED y cerca de 400 motivos navideños repartidos tanto por el casco histórico como por los barrios vuelven a hacer de Gáldar la Ciudad de la Navidad.

Gáldar brilla en su encendido navideño / La Provincia

Arucas

Calles elegantes, tonos dorados y un alumbrado muy cuidado alrededor de la iglesia. Arucas celebrará el encendido navideño este viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas, en la Plaza de la Constitución, acompañado de un espectáculo de videomapping proyectado sobre los edificios históricos del entorno.

El Ayuntamiento destaca que este acto constituye un punto de encuentro habitual para cientos de familias y marca el inicio de un mes repleto de actividades que abarcarán diferentes barrios y espacios del municipio.

arucas enciende la navidad / La Provincia

Maspalomas y Meloneras

La Navidad junto al mar. Palmeras iluminadas, figuras costeras y un paseo nocturno que encanta a turistas. Este domingo 7 de diciembre será el turno para la inauguración de la II edición de las Navidades del Mundo en el Parque Urbano del Sur. El acto será a las 19:00 y dará luz a más de 100 estructuras decorativas en 3D y 2D colocadas por todo el recinto, que será el epicentro del programa de actos navideños del sur grancanario. El parque estará abierto hasta el 7 de enero con el encendido diario fijado a las 18:30. Tras el éxito del pasado año con ‘Exponavidades del Mundo’, este año dedica su temática a Laponia, China, Africa, Holanda, Cuba e India.

Como novedad, el parque urbano del Sur contará con ‘Legolandia’, una zona creativa para construir con piezas Lego, y el bautizado como ‘Rincón de la Estrella’, una carpa sensorial habilitada de manera especial para menores neurodivergentes.

Puerto de Mogán

Uno de los decorados más pintorescos. Las luces reflejadas en sus canales son un imán para Instagram. El municipio de Mogán cuenta con un programa que incluye más de 50 actividades repartidas entre diciembre y los primeros días de enero. Habrá conciertos, espectáculos infantiles, ferias, talleres familiares, encuentros deportivos, visitas de personajes navideños, eventos solidarios y propuestas pensadas para dinamizar tanto los barrios como las zonas turísticas.

Navidad en Gran Canaria: dónde conseguir la imagen perfecta