Una miel de hortelanilla de Moya, elegida como la mejor de Gran Canaria en 2025

La miel monofloral de hortelanilla producida en el ‘Colmenar La Violeta’, situado en el Barranco de Los Propios de Moya y gestionado por Noelia Ascanio Quintana, ha sido reconocida como la Mejor Miel de Gran Canaria 2025. El anuncio lo hizo oficial este jueves la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, tras la deliberación final del jurado en el XX Concurso Oficial de Mieles de la isla, celebrado los días 3 y 4 de diciembre en INFECAR.

En esta vigésima edición, un total de 63 explotaciones apícolas presentaron 76 muestras, que fueron sometidas a análisis físico-químicos y polínicos en laboratorio antes de ser evaluadas por un panel de once catadores. El certamen distingue entre mieles monoflorales y multiflorales, con modalidades tanto profesionales como de aficionados.

Un momento de la jornada del jueves / LP/DLP

Un impulso al producto local y a la apicultura

La cata se realizó a puerta cerrada y valoró aspectos como el aroma, el sabor y la calidad sensorial de las muestras. La entrega oficial de premios se celebrará en la próxima edición de la feria ‘Gran Canaria Me Gusta’. La organización destacó el compromiso del Cabildo con el impulso al sector apícola, la biodiversidad floral y el valor ecológico de la miel local.

En esta edición se repartieron 9.000 euros en premios, distribuidos entre las distintas categorías y modalidades. En el apartado de miel multifloral, los productores profesionales optaron a un galardón de 2.500 euros, mientras que la modalidad de aficionados contó con un premio de 2.000 euros.

En el caso de las mieles monoflorales, la categoría profesional estaba dotada con 1.400 euros y la de aficionados o entidades asociativas con 1.100 euros. Además, la Mención Especial a la Mejor Miel de Gran Canaria 2025, un reconocimiento reservado a la modalidad profesional, estuvo dotado con 2.000 euros, no acumulable a otros premios.

Gracias al respaldo institucional, Gran Canaria cuenta hoy con cerca de 330 explotaciones apícolas y unas 11.000 colmenas activas. Iniciativas como la Escuela de Apicultura, creada junto a la ULPGC, garantizan el relevo generacional en el sector. Asimismo, desde hace una década se desarrolla un plan de selección genética de la Abeja Negra Canaria, que ha permitido definir un prototipo racial y avanzar en su reconocimiento oficial como especie autóctona.

Varias de las muestras a concurso. / LP/DLP

Lista de premios XX Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria

-En la modalidad de Apicultor/a Aficionado/a:

Categoría de Mieles Multifloral Oscura

1º Premio Miel oscura:

Titular: Alexis Monzón López

Asentamiento apícola: Finca el Cubillo (Telde)

2º Premio Miel oscura:

Titular: Miguel Rosales Cruz

Asentamiento apícola: Barranco Piedra El Molino (Telde)

Categoría de Mieles Multifloral Ámbar.

1º Premio Miel ámbar:

Titular: Plácido García Molina

Asentamiento apícola: Chirino-Fagajesto (Gáldar)

2º Premio Miel ámbar:

Titular: Néstor Jonay García Ojeda

Asentamiento apícola: Fagajesto (Gáldar)

Categoría de Mieles Multifloral Clara

1º Premio Miel Clara:

Titular: Francisco Díaz Díaz

Asentamiento apícola: Lomo La Umbría (Artenara).

2º Premio Miel Clara:

Titular: Liborio de Jesús Godoy Suárez

Asentamiento apícola: Bajalobos (Artenara)

Categoría de Miel Monofloral de Pitera.

1º Premio Miel Monofloral de Pitera:

Titular: José Antonio Rodríguez Socorro

Asentamiento apícola: Cueva de Las Monjas (Santa Brígida)

2º Premio Miel Monofloral de Pitera:

Titular: José Antonio Rodríguez Socorro

Asentamiento apícola: Las Barranqueras (Firgas)

Categoría de Mieles Monoflorales Varias.

1º Premio Miel Monofloral de Hortelanilla:

Titular: Iraida de las Nieves Díaz Díaz

Asentamiento apícola: El Alamilllo (Gáldar)

2º Premio Miel Monofloral de Orégano:

Titular: Carmelo Suárez González

Asentamiento apícola: Cortijo de Calderetas (Valleseco)

-En la modalidad de Apicultor/a Profesional:

Categoría de Mieles Multifloral Oscura.

1º Premio Miel Oscura:

Marca: Colmenar Florido.

Titular: Carmen Rosa Florido Santana

Asentamiento apícola: Barranco de Balito (Mogán)

2º Premio Miel Oscura:

Marca: APISCREA

Titular: Saúl Lugo Garrido

Categoría de Mieles Multifloral Ámbar.

1º Premio Miel Ámbar:

Marca: Montaña de Doramas

Titular: Georgina Hernández Castellano

Asentamiento apícola: San Fernando (Moya)

2º Premio Miel Ámbar:

Marca: Colmenar La Violeta

Titular: Carmelo Iván Santana Quintana

Asentamiento apícola: Cortijo de Calderetas (Valleseco)

Fase final de las catas / LP/DLP

Categoría de Mieles Multifloral Clara

1º Premio Miel Clara:

Marca: Maraseo

Titular: Juan Félix Díaz Quintana

Asentamiento apícola: Lomo la Cera (Santa María de Guía)

2º Premio Miel Clara:

Marca: Miel Garoé

Titular: Garoé Perera López

Asentamiento apícola: El Brezal (Santa María de Guía)

Categorías de Mieles Monoflorales Varias:

1º Premio Miel Monoflorales Varias para una Miel de Hortelanilla:

Marca: Colmenar La Violeta

Titular: Noelia Ascanio Quintana

2º Premio Miel Monoflorales Varias para una Miel de Barrilla:

Marca: Colmenar La Violeta

Titular: Carmelo Iván Santana Quintana

Asentamiento apícola: Finca El Paredón (Telde)

Mención Especial “Mejor Miel de Gran Canaria, 2025: