Mogán empleará el modelo de Vivienda Asequible Incentivada para desbloquear la construcción de viviendas en Motor Grande

El Pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó este viernes, 5 de diciembre, la implantación del modelo de Vivienda Asequible Incentivada para desarrollar las promociones previstas en las parcelas de Motor Grande. La propuesta salió adelante con los votos favorables de Juntos por Mogán y la abstención del PSOE y NC-BC.

Este sistema, actualizado recientemente en la normativa autonómica, permite que las promociones resulten viables para los operadores privados y ofrezcan precios accesibles para las familias del municipio.

El Ayuntamiento había intentado licitar meses atrás la construcción de viviendas protegidas en cuatro parcelas municipales mediante un contrato de derecho de superficie. Aquella licitación, basada en precios regulados por el Módulo Básico Canario, quedó desierta al considerar los promotores que los importes no hacían rentable la operación. El Consistorio estudió entonces la posibilidad de permitir vivienda libre para ajustar los precios, opción finalmente descartada porque el suelo de Motor Grande está calificado exclusivamente para vivienda protegida.

La solución se ha encontrado en la figura de Vivienda Asequible Incentivada, recientemente modificada para ampliar su ámbito de aplicación. Esta modalidad permite construir en suelo destinado a VPO, fijar un alquiler regulado durante diez años y autorizar la venta de las viviendas una vez finalizado ese periodo. Según el Ayuntamiento, el sistema garantiza la viabilidad económica de las promociones y respeta la calificación del suelo.

La normativa exige que las viviendas incentivadas sean promovidas por operadores privados, por lo que el Consistorio ha incorporado de nuevo el derecho de superficie en el contrato. De este modo, el suelo continúa siendo público, mientras que las edificaciones pasan a ser propiedad temporal de la entidad promotora y se consideran privadas a efectos normativos, cumpliendo los requisitos para la calificación.

Ajustes introducidos por el Ayuntamiento

El modelo aprobado en Mogán incorpora un matiz respecto a la regulación autonómica: aunque la ley permite aumentar un 20 % los alquileres en la Vivienda Asequible Incentivada, el Ayuntamiento mantendrá los precios en los niveles de VPO sin incrementos adicionales. En todo caso, el alquiler será el establecido por el Gobierno de Canarias para las viviendas protegidas.

Concluido el periodo de derecho de superficie, las viviendas revertirán al Ayuntamiento, que gestionará su venta. Al cumplirse los diez años y descalificarse las viviendas, el Consistorio ofrecerá a los inquilinos la posibilidad de adquirirlas a un precio fijado por el valor de VPO incrementado en un 25 %. Según el Ayuntamiento, este importe se sitúa por debajo del precio de mercado en la zona y pretende facilitar el acceso a la propiedad en un entorno marcado por altos costes residenciales.

El Consistorio percibirá un 5 % del valor total de las ventas, según establece el contrato. Los servicios técnicos municipales estiman que este retorno rondará los dos millones de euros al cierre de la operación.

El modelo se aplicará únicamente a las promociones de Motor Grande. En el caso de Veneguera y El Horno, la intención municipal es que la construcción se realice directamente desde el Ayuntamiento, ya sea con recursos propios, financiación bancaria o fondos del Gobierno de Canarias. Este procedimiento continúa en desarrollo.

Otros acuerdos del Pleno

El Pleno aprobó inicialmente el Estudio de Detalle del barrio de Soria nº 29, presentado por la Comunidad de Aguas La Lumbre. El documento se someterá ahora a información pública durante un mes y se iniciarán las consultas e informes preceptivos.

También quedó aprobado de manera definitiva el Programa de Actuación sobre el Medio Urbano del Lote 5, situado en el Valle de Puerto Rico y promovido por Roca Gestión Hospitalaria S.L., junto con la ratificación del convenio urbanístico en el que participa Aldi Canarias.

Asimismo, el Ayuntamiento dio luz verde a la marca de garantía “Sabor de Mogán” para la promoción agroalimentaria local.

En el capítulo de mociones, el Pleno aprobó por unanimidad la Moción Institucional presentada por Juntos por Mogán en apoyo a la Declaración de la Federación Canaria de Municipios con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reafirmando el compromiso municipal en esta materia.

También se aprobó la moción para reconocer la figura de Adolfo Suárez por su papel en la transición democrática española. El acuerdo incluye la designación de una calle del municipio con su nombre.