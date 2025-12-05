La pesca artesanal avisa que la captura intensiva pone en peligro al sector

La pesca artesanal que se practica en Gran Canaria y en toda Canarias se enfrenta a un serio peligro. La puesta en marcha, prevista para 2027, del sistema de pesca de cerco industrial en aguas del Archipiélago supondría «un cambio sin precedentes para la pesca del atún rojo en Canarias», especie que actualmente se captura con sedal, caña y cebo vivo, explicó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tras reunirse con representantes de las cofradías de pescadores.

El sistema de pesca de cerco industrial es una de las propuestas impulsada por la Secretaría General de Pesca y presentada por la delegación de la Unión Europea en las reuniones de Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat). Su método de captura consiste en localizar con potentes sónares grandes bancos de peces, en este caso túnidos, rodearlo con una red gigante y extraerlo como un enorme saco.

Morales manifestó su rechazo asegurando que el Cabildo «se opone radicalmente al uso del cerco en la pesca de atún en las Islas y hará todo lo posible para ponerle freno». A este modelo de pesca intensiva se suma la intención de instalar jaulas de engorde de atún rojo y rabil en aguas del Archipiélago. El presidente insular también mostró su negativa a este proyecto «porque una práctica de estas características en nuestras aguas es absolutamente insostenible», y añadió que «nos oponemos de manera radical a esa técnica, ya que genera un enorme daño económico y medioambiental a nuestras aguas, a nuestra biodiversidad y a los pescadores y pescadoras de Canarias, y haremos todo lo que esté en nuestras manos, ante la sociedad grancanaria y con los medios jurídicos que podamos utilizar, para ponerle freno».

Identidad y economía

Antonio Morales, que estuvo acompañado en la convocatoria de urgencia por el consejero insular de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, y por el presidente de la Federación Provincial de Pescadores de Las Palmas y Patrón Mayor de la Cofradía de Agaete, Gabriel Jiménez, además de Alejandro Báez, director insular de Agricultura Ganadería y Pesca; Cuqui Marrero, técnica de Pesca del Cabildo, y Juana Ojeda, secretaria de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores en la Provincia de Las Palmas, adelantó que se presentará una moción sobre este asunto en el próximo Pleno insular, así como una queja ante la Secretaría General de Pesca del Gobierno estatal, que impulsó la propuesta en la Iccat.

Morales también subrayó que esta técnica de cerco industrial «pone en riego una actividad que tiene que ver con nuestros valores, nuestra identidad y con un peso en la economía de Gran Canaria».

Gabriel Jiménez, quien agradeció al apoyo del Cabildo al sector pesquero artesanal de la Isla, manifestó que la puesta en marcha de este sistema de pesca intensiva «sería un daño ecológico a la plataforma canaria y la muerte natural para nosotros», además de denunciar «que vengan foráneos con dinero a llevarse el poco recurso que nos queda».

El sector en el último año solo ha pescado 115 toneladas de atún rojo frente a las 568 que tiene permitidas

Jiménez también señaló que la introducción del cerco industrial en Canarias «mermaría aún más los recursos para los pescadores canarios». El pescador aportó el dato de que en el último año solo han pescado 115 toneladas de atún rojo frente a las 568 toneladas autorizadas, mientras que hace algunos años lograron alcanzar el cupo en pocos meses. Según Jiménez, esto se debe a que Canarias «es un pasillo» por donde pasan con las corrientes marinas diferentes especies, que podrían quedar atrapadas en esos cercos, como tortugas, tiburones y delfines. También aportó el dato de que la flota pesquera actual «está malviviendo», con un total de 700 barcos en toda Canarias frente a los 1.700 que había hace diez años. «Si este sistema se pone en marcha sería una de las circunstancias más duras que puede vivir el sector pesquero de Canarias, porque esto va a afectar al 100% de la flota».

Todo el sector unido

Gabriel Jiménez destacó la unión de las tres federaciones, las dos provinciales y la regional de Canarias, y el apoyo del Gobierno de Canarias, que están totalmente en contra del sistema de pesca de cerco industrial en aguas del Archipiélago , «y vamos a luchar donde quiera que sea para que esto no suceda».

En la actualidad existen en Gran Canaria 52 atuneros cañeros que viven exclusivamente del atún, y el resto, unos 350, viven de lo que dan las aguas. El presidente de la Federación Provincial de Pescadores de Las Palmas recordó que las artes de pesca que se ha practicado son tradicionales, lo que ha permitido conservar la riqueza y los recursos marinos, «porque queremos en Canarias una pesca constructiva y mantenerla durante muchos años para que nuestra gente coma el mejor pescado del mundo, y no nos lo va a impedir una serie de señores ricos y potentados que en el Mediterráneo han hecho lo que han querido, y ahora pretenden hacerlo en Canarias».

Jiménez denunció que la Secretaría General de Pesca «ha estado tramando esto sin que el sector pesquero de Canarias se enterara, y mira que estamos funcionando últimamente bastante bien, pero no dijeron ni una palabra».