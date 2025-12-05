Reconocimiento a la Policía Local de Ingenio en Paiporta por su colaboración tras la DANA
La localidad valenciana distingue a los agentes que participaron en las labores de emergencia tras el temporal
La Policía Local de Ingenio recibió este viernes en Paiporta un reconocimiento por su participación en las labores de emergencia tras la DANA que el año pasado afectó gravemente a esta localidad valenciana y a otros municipios del entorno. En total, más de 1.650 profesionales de los servicios de Seguridad y Emergencias se desplazaron entonces a la zona para colaborar en las tareas de rescate y estabilización.
Durante el acto, el cuerpo policial de Ingenio fue distinguido con la Medalla al Mérito Profesional de la Policía Local de Paiporta, un galardón que se entregó a las y los agentes de distintos puntos de España que acudieron a prestar apoyo durante los días más críticos. La distinción subraya, según se destacó en la ceremonia, “el altruismo, la profesionalidad y la vocación de servicio” demostrados, así como la cooperación entre cuerpos policiales “más allá de fronteras administrativas”.
A la entrega asistieron la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, y el concejal de Seguridad y Emergencias, Rayco Padilla, quienes acompañaron a los agentes homenajeados. Ambos destacaron la implicación y la calidad humana del personal desplazado, y valoraron el esfuerzo colectivo de todas las personas que se movilizaron para atender a la población afectada por el temporal.
