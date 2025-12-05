La rehabilitación de Santa Águeda, en El Pajar, supera el 63% con la instalación de los ascensores

Las obras de rehabilitación de la urbanización Santa Águeda, en El Pajar, avanzan a buen ritmo y han dejado atrás las fases más complejas. El proyecto, que moderniza un conjunto residencial construido en los años 70 y formado por 66 viviendas donde residen unas 250 personas, alcanza ya el 63% de ejecución. La intervención, financiada con 1,34 millones de euros, forma parte del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) impulsada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Una visita técnica realizada esta semana permitió comprobar sobre el terreno el estado de los trabajos. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, recorrieron la urbanización junto a la arquitecta municipal y el equipo técnico de la constructora para conocer el avance de las actuaciones.

Ascensores, refuerzos estructurales y renovación de instalaciones

Entre los trabajos ya ejecutados destacan la construcción de las estructuras que alojarán los nuevos ascensores, la reparación y refuerzo de pilares y forjados, la impermeabilización de las cubiertas, la renovación de las redes de fontanería y la mejora estética y de protección de las fachadas mediante pintura pétrea. Estas intervenciones han permitido corregir los deterioros acumulados durante décadas y preparar la entrada en la recta final del proyecto, centrada en la instalación completa de los ascensores, los remates interiores y la urbanización exterior.

Marichal subrayó la relevancia social de la actuación y la transformación visible del entorno residencial. “Esta intervención beneficia directamente a 66 familias que, por fin, ven cómo sus viviendas se modernizan y se hacen más accesibles y seguras”, afirmó.

Jiménez, por su parte, destacó el cambio ya perceptible en el día a día del vecindario: “Nuestros vecinos ya notan mejoras claras: la estructura de los ascensores está lista, las fachadas renovadas y los edificios reforzados. Ahora entramos en la fase final con la urbanización exterior y los remates”.

Un plan municipal que alcanza a varios núcleos residenciales

La rehabilitación de Santa Águeda se enmarca en una estrategia municipal más amplia destinada a modernizar el parque público de viviendas, con una inversión global de 13,8 millones de euros. El plan incluye obras en marcha como la rehabilitación del Grupo IFA, que supera el 37% de ejecución; la intervención integral en la Urbanización La Paz, que renovará 132 viviendas y ocho locales; y la mejora de las 106 viviendas de El Castillo del Romeral, cuyo final de obra está previsto para agosto de 2026.

A estas actuaciones se sumarán próximamente los proyectos previstos en las urbanizaciones de Las Llaves y Montaña Clara, los siguientes conjuntos en incorporarse al programa. Con este paquete de intervenciones, el Ayuntamiento aspira a modernizar y dignificar los entornos residenciales del municipio y a reforzar la cohesión social en sus barrios.