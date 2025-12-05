San Bartolomé de Tirajana reconoce la labor y trayectoria de su Policía Local en el acto oficial de la Patrona

La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana celebró este viernes su acto anual de Homenajes y Distinciones, coincidiendo con la festividad de la Patrona. La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares, representantes de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, integrantes de la Corporación Municipal y numerosos familiares que quisieron acompañar a los agentes reconocidos.

El encuentro, presidido por el alcalde Marco Aurelio Pérez, incluyó intervenciones del comisario jefe, Isidro Armas, y del concejal de Seguridad y Emergencias. Los discursos dibujaron una radiografía del momento que vive el cuerpo: un servicio en transformación, con nuevos retos operativos y un refuerzo progresivo de medios y personal.

"Estar cuando otros descansan"

El comisario Isidro Armas abrió el acto recordando la exigencia cotidiana del trabajo policial. “Ser Policía Local es estar cuando otros descansan, actuar cuando surge el miedo y proteger cuando aparece la vulnerabilidad”, subrayó ante los presentes.

Armas repasó los hitos del último año, destacando la cohesión interna del cuerpo y la labor de sus diferentes unidades —VioGén, Atestados, Operativa, Bienestar Animal, Playas, Seguridad Ciudadana y Administración— además de los avances tecnológicos y la incorporación de nuevos agentes. También alertó sobre los nuevos escenarios sociales, como la prevención de conflictos en redes, y la necesidad de reforzar la detección temprana de situaciones de riesgo.

El concejal de Seguridad y Emergencias centró su intervención en la cooperación institucional. Recordó que San Bartolomé de Tirajana lidera en Canarias la organización de grandes eventos como el Carnaval Internacional, el Pride o la Cabalgata de Reyes, citas que requieren “planificación minuciosa y una seguridad impecable”.

“El municipio ha convertido la seguridad en un valor diferencial gracias a la profesionalidad y la coordinación de todos los servicios implicados”, señaló. El edil aprovechó para reconocer el trabajo de los representantes sindicales y del personal técnico municipal, cuya labor calificó de “imprescindible y muchas veces invisible”.

Distinciones

Durante el acto se entregaron las distinciones recogidas en el decreto municipal de esta semana. La Medalla de Oro del municipio fue otorgada a Carmelo Zerpa Gutiérrez, como reconocimiento a una trayectoria de servicio ejemplar.

Distintivos de Permanencia

Cruz Distintiva por 25 años:

Agente Alexis Quintana Peña

Agente Jorge Quintero Guzmán

Encomienda Distintiva por 30 años:

Oficial Dámaso García Godoy

Placa Distintiva por 35 años:

Agente Orlando Romero Muñoz

Agente Salvador Miguel Gómez Martel

Además, se reconoció la colaboración de entidades y profesionales que han contribuido a la seguridad municipal:

Luis Ignacio Santamaría Sánchez-Arévalo, Inspector de Policía Nacional

José Manuel Santana Castellano, Área de Nuevas Tecnologías municipal

Juan Cruz González, Atracciones Turísticas Canarias

Lopesan Hotel Group

Tanto el comisario como el concejal coincidieron en señalar la transformación que vive la Policía Local: refuerzo de efectivos y mandos, inversión en nuevos vehículos y equipamiento, mejoras tecnológicas y el impulso de unidades especializadas que ya son referencia regional, como VioGén o Bienestar Animal. Entre los avances citados se encuentran la Unidad de Drones, la mejora de la seguridad vial y las campañas contra el alcohol al volante.

Reconocimiento a los agentes y a sus familias

El alcalde Marco Aurelio Pérez clausuró la ceremonia destacando que la Policía Local “es uno de los mayores orgullos del municipio” y recordó que el servicio público debe ejercerse “con responsabilidad ética, cercanía y humanidad”.

El regidor dedicó un mensaje especial a las familias de los agentes, a quienes definió como “pilares silenciosos que sostienen la vocación policial”. Pérez subrayó también la necesidad de mantener altos niveles de profesionalidad y coordinación en un municipio turístico que enfrenta retos de seguridad permanentes.

“El servicio público es la columna vertebral de una sociedad justa, y quienes lo ejercen son los custodios silenciosos de nuestra convivencia”, concluyó el alcalde antes de felicitar a los homenajeados y desear unas felices fiestas a los asistentes.