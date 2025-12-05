San Bartolomé de Tirajana y Valsequillo encienden sus luces navideñas, a la espera de Reyes

San Bartolomé de Tirajana y Valsequillo han oficializado el encendido de las luces navideñas, que permanecerán hasta el día de Reyes. Al mismo tiempo, Gáldar ha estrenado sus exposiciones de belenes, mientras Telde presenta su programación. Moya seguirá la senda de Arucas y esta tarde también alumbra su noche.

San Bartolomé de Tirajana

El alcalde Marco Aurelio Pérez presidió anoche en la zona comercial abierta de la Avenida de Gáldar, de San Fernando de Maspalomas, el tradicional acto de encendido de la iluminación navideña de San Bartolomé de Tirajana. En esta edición se emplean unos 1.209 elementos colgantes de lámparillas LED de bajo consumo para dar colorido a algo más de 28 kilómetros de calles, rotondas y medianas del municipio. Además de este acto, el Ayuntamiento llevará a cabo este domingo a las siete de la tarde, el encendido en el recinto del Parque Urbano del Sur, donde se desarrollará el programa de actos de ‘Las Navidades del Mundo’, dedicado a la infancia y las familias.

Telde

El Ayuntamiento de Telde dio ayer la bienvenida a una nueva campaña navideña con la presentación de Teldelandia, con más de 50 actos. La programación arrancó con la inauguración del belén de San Gregorio, de José Sánchez, en la plaza de Los Llanos, y la actuación del coro gospel MLOU. Entre otros actos destacados del programa se encuentra el concierto de Taburiente y Non Trubada, el viernes 12 de diciembre, a las 20.30 horas, en la plaza de San Gregorio; la campaña de recogida de juguetes el 13 de diciembre en la misma ubicación, desde las 10.00 horas; la sesión de cine inclusivo Flow, un mundo que salvar en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, el domingo 14 de diciembre, a las 18 horas; y el concierto de Navidad de Araguaney, el 20 de diciembre, entre otros actos musicales, presentaciones de libros y talleres infantiles.

Gáldar

El Museo Agáldar exhibe hasta el 7 de enero el nacimiento realizado por el ceramista Arístides Martín Barrasa, y la exposición ‘Misterios de barro’, de la belenista Ciona Almeida León, dentro del programa navideño del Ayuntamiento. El artista Arístides Martín ha creado para el nacimiento una estampa del norte de Gran Canaria con una quincena de figuras de barro. Están presentes tanto el campo, con el pastor y sus ovejas, como la costa, con los pescadores y las mujeres vendiendo el pescado, un hombre recogiendo lapas y las plataneras.

La belenista Ciona Almeida expone su colección privada. Bajo el nombre ‘Misterios de barro’, la ceramista exhibe una quincena de nacimientos artesanales de muy diversos tamaños y estilos, todos elaborados por ella.

Valsequillo

El municipio dio el jueves la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido en el casco. El evento atrajo a muchos vecinos y visitantes que no quisieron perderse el inicio de la temporada más mágica del año. Desde primera hora de la tarde, se ofrecieron actividades y talleres infantiles en la plaza de Tifariti, que culminó con un pasacalles por las principales calles del casco. Aníbal el Mago fue el maestro de ceremonias encargado de dirigir al público por distintos puntos donde se iban desarrollando actuaciones como las del departamento de baile moderno o el de folclore de las Escuelas Artísticas Municipales.

La programación continuó con un espectáculo de acrobacias navideñas y el rincón de las golosinas, donde se repartieron roscas y algodones de azúcar. La velada concluyó con la música del grupo Vocal 7.

Mientras, hoy sábado tendrá lugar también el encendido navideño en Moya.