SPAR Tenteniguada reabre sus puertas con mejoras tecnológicas y una nueva disposición de la tienda

La tienda SPAR Tenteniguada ha reabierto sus puertas tras una reforma integral de sus instalaciones. Las obras permitieron la modernización de sus instalaciones y la apuesta por la eficiencia energética.

El establecimiento, con una superficie aproximada de 110 metros cuadrados, ha mantenido su espacio original, aunque ha ampliado de forma significativa su surtido gracias a una nueva disposición de los productos.

Entre las mejoras más destacadas se ha sustituido la antigua central de frío y los motores obsoletos por muebles de frío y vitrinas de charcutería autónomos, lo que permite garantizar un consumo energético más eficiente y erradicar el ruido.

En este sentido, también se ha incorporado tecnología punta en etiquetas electrónicas, eliminando la impresión en papel. Estas iniciativas permiten que el equipo de tienda pueda dedicar más tiempo a tareas operativas y mejorar la experiencia de compra de los clientes.

La reforma también ha optimizado la disposición de secciones como frutería, panadería y charcutería, con las que se ofrece un recorrido más cómodo y atractivo para los clientes. Por su parte, el horario de apertura se mantiene igual, de lunes a sábados, de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas, y los domingos y festivos de 9:00 a 15:00 horas.

Con esta reapertura, SPAR Gran Canaria avanza en su plan de modernización de la red de tiendas de la isla. Además, refuerza el compromiso de la compañía con la eficiencia energética y la calidad en la atención al cliente.

Sobre SPAR Gran Canaria

