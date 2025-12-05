Así se vive el puente de la Constitución en el sur de Gran Canaria: ocupación hotelera al 85% y ambiente veraniego

El puente de la Constitución comenzó este viernes con fuerza en el sur de Gran Canaria, donde el ambiente recuerda más a un agosto veraniego que a un mes de diciembre. Este viernes, durante las horas del mediodía, el termómetro superaba los 25 grados en Maspalomas, un escenario irresistible que dejó la playa llena y las terrazas desbordadas de visitantes. La ocupación hotelera ronda para estos días el 85%, según afirmó José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, un porcentaje prácticamente idéntico al que se obtuvo el mismo puente del año anterior.

En las calles y complejos turísticos predominan los viajeros escandinavos, británicos y alemanes, un turismo habitual en la isla durante el invierno europeo. Sin embargo, desde este viernes y hasta el lunes se espera un flujo notable de turistas peninsulares y canarios, que aprovechan estos días festivos para dejarse contagiar por el clima privilegiado del sur y las temperaturas envidiables del Archipiélago.

No obstante, Mañaricúa señaló que aún queda disponibilidad en varios complejos turísticos de la zona, una oportunidad para aquellos turistas peninsulares o canarios que decidan reservar a última hora y sumarse al puente festivo en el sur de Gran Canaria. Eso sí, destacó que este año el número de reservas se mantiene prácticamente equilibrado entre los establecimientos hoteleros y los extrahoteleros.

Refugio para el frío

Marta Marín, Andrés Pérez, Alba Cárcel y Alberto Díaz aprovecharon ayer el sol y las temperaturas de escándalo en la playa de Maspalomas. Llegaron el pasado jueves desde Navarra, una comunidad autónoma que en estos últimos meses se ha convertido en un auténtico iglú, donde bufandas y abrigos son inseparables compañeros de sus habitantes. Frente a ese frío, el sur de Gran Canaria les ofreció un cielo completamente despejado y un clima perfecto para disfrutar de la playa y de una simulación del verano.

Marta Marín, Andrés Pérez, Alba Cárcel y Alberto Díaz. / Andrés Cruz

Esta es la primera vez que el grupo de amigos visita Gran Canaria, y no podrían haber elegido un mejor momento, pues aprovecharon el puente de la Constitución y lo unieron a la celebración del día de su comunidad autónoma, que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre. Aunque apenas habían aterrizado hacía unas 24 horas, los cuatro se mostraban fascinados por todo lo que les rodeaba.

Para poder recorrer la isla con mayor libertad y descubrirla a fondo, alquilaron un coche. «Ayer estuvimos en la capital y hoy por la tarde iremos a conocer la zona del Puerto de Mogán», contaba Alberto Díaz. Ataviados con ropa de playa, gafas de sol y bañadores, los jóvenes recordaron que en su ciudad los termómetros rondarán ahora mismo los cuatro grados. «También estamos huyendo un poco del frío», subrayó Díaz.

Aún les quedan varios días de vacaciones a los navarros, y aunque no cuentan con un plan definitivo para cada jornada, están decididos a disfrutar de cada momento de este puente festivo. Entre paseos por la playa, visitas a diferentes rincones de la isla y escapadas improvisadas en coche, lo que sí esperan es que el buen tiempo les acompañe hasta su vuelo de vuelta.

Sin dormir y a disfrutar

Bajo la sombra de una sombrilla en una de las terrazas del centro comercial Oasis, a pocos pasos de la arena de la playa de Maspalomas, se escuchaban risas, palmas y cánticos que llenaban el ambiente. Allí estaba un grupo de amigos procedentes de Jerez, del Puerto de Santa María y de Málaga, que habían aprovechado el puente para venir a Gran Canaria y disfrutar del concierto de Antoñito Molina, que se celebrará hoy en la capital, en el Auditorio Alfredo Kraus.

El grupo de amigos de Jerez de la Frontera, de Málaga y del Puerto de Cádiz. / Andrés Cruz

El grupo de amigos aterrizó ayer sobre las 08:30 de la mañana en el aeropuerto de Gran Canaria y, sin haber dormido apenas, ya estaban disfrutando del ambiente de la isla, con una cerveza en la mano y aprovechando al máximo estos días de puente y sol. Para algunos no era la primera vez en Gran Canaria, pero cada visita les permite descubrir paisajes nuevos y disfrutar de los planes que ofrece el lugar como si fuera la primera vez.

La intención del grupo no es quedarse únicamente en el sur, sino moverse a su antojo por los distintos municipios de la isla hasta que regresen a sus hogares el próximo domingo. «Iremos a donde el corazón nos lleve», destacó Pilar Espinosa, una de las integrantes del grupo. Eso sí, hoy no se pierden el concierto de uno de sus cantantes favoritos, que, sin lugar a dudas, es la verdadera razón por la que han venido.

Elisa Brandini también disfrutaba ayer de los rayos de sol que calentaban la arena y el mar de la zona. Es italiana y, según explicó, en su ciudad hace mucho tiempo que no se ve el sol, casi desde que comenzó el invierno. Además, las bajas temperaturas dificultan hacer cualquier plan al aire libre. Aunque allí no existe el puente de la Constitución, ella se tomó unas mini vacaciones para escapar del mal tiempo y cambiar mantas y abrigos por bañadores y crema solar. «Aquí hace muy buena temperatura y estamos agusto», prometió. Es la primera vez de ambos en Gran Canaria y, aunque aún tiene muchos días de desconexión y descanso por delante, tiene claro que seguramente volverá.

Fátima Suárez es grancanaria de toda la vida, aunque lleva varios años viviendo y trabajando en Alemania junto a su pareja. Allí tampoco se celebra esta festividad, por lo que decidió aprovechar unos días de vacaciones para regresar a su tierra, disfrutar del calor de Gran Canaria y reencontrarse con su familia. Pronto volverá a Alemania, pero recuerda con cariño cómo, cuando aún vivía en la isla, disfrutaba de estas fechas tan esperadas junto a sus seres queridos y cómo solían desplazarse a las playas del sur para desconectar y aprovechar el buen tiempo. «Antes este puente de la Constitución lo vivía a lo grande, pero ahora agradezco al menos escapar un poco del clima de Alemania y disfrutar otra vez de la playa de Maspalomas», manifestó con alegría Suárez.