8.500 rosetas tejidas a mano por las vecinas de La Atalaya decoran el Árbol de Navidad del barrio

La Atalaya vivió este sábado una de las noches más especiales de su programación navideña con el encendido del ya emblemático Árbol de Navidad de Ganchillo, una creación colectiva de 10 metros de altura elaborada con 8.500 rosetas tejidas a mano por las vecinas del barrio. El acto, celebrado en la Plaza de San Pedro, reunió a numerosos vecinos que quisieron acompañar este momento cargado de simbolismo y colaboración vecinal.

Para hacer realidad este árbol se han unido las manos de una veintena de vecinas, de todas las edades, que han trabajado desde el pasado mes de marzo hasta ahora, compartiendo tiempo, vivencias e ilusiones en esta bonita iniciativa que comenzó el pasado año y que se repite de nuevo en estas navidades con la creación de más rosetas, entrelazando con ellas sueños y esperanzas de un mejor futuro para todos y todas.

El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira dedicó unas palabras de reconocimiento a las mujeres que, con su dedicación y creatividad, han convertido este árbol en un símbolo de identidad y unión del barrio. “Este árbol no es sólo una pieza decorativa; es el reflejo de lo que somos como comunidad, cada roseta tejida representa un gesto de cariño, de compañerismo y de compromiso con este barrio”, destacó el alcalde, al tiempo que expresó “mi agradecimiento más profundo a todas las vecinas que, puntada a puntada, han creado algo que nos llena de orgullo”, señaló.

“Hoy compartimos y disfrutamos de este precioso árbol fruto del trabajo que ustedes han realizado durante meses, compartiendo tiempo, historias y esfuerzo, recordándonos que la fuerza de La Atalaya está en su gente”, agradeciéndoles a todas “por convertir una tradición artesanal en un motor para fortalecer la convivencia y los lazos que nos unen”, añadió.

Tras el encendido, la velada continuó con la música del grupo Q’Chimba, que animó el ambiente festivo y familiar.

La jornada había arrancado a las 17:00 horas con la apertura del mercadillo navideño, donde comercios locales, artesanos y puestos de gastronomía ofrecieron una variedad de productos y propuestas creativas. A las 18:30 horas, los más pequeños disfrutaron del espectáculo del Payaso Pepón, que llenó la plaza de risas y participación infantil.

Con esta celebración, La Atalaya volvió a demostrar el valor de sus iniciativas comunitarias y el espíritu colaborativo que caracteriza al barrio, en una tarde que combinó tradición, creatividad y convivencia.