Arucas enciende su Navidad con una noche de luz en la Plaza de la Constitución
El encendido reunió a vecinos, autoridades y las voces del coro municipal en el arranque del programa navideño
La Navidad quedó inaugurada en Arucas con un encendido que llenó de luz la Plaza de la Constitución. El acto, que abrió oficialmente el programa navideño 2025-2026, estuvo conducido por Juan Antonio Cabrera y contó con la música del coro de las Escuelas Artísticas Municipales, que acompañó la llegada de vecinos y autoridades, entre ellos el alcalde Juan Jesús Facundo y la concejala de Festejos, María José Valencia.
El momento más sentido de la noche lo protagonizó Antonio Javier Rodríguez, vecino del municipio, al dedicar unas palabras en recuerdo de quienes ya no están. Su intervención dio paso al cierre del evento: un mapping sobre la Casa Consistorial que convirtió la fachada en el punto final de una velada marcada por la emoción y el arranque oficial de la Navidad en Arucas.
