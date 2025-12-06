Arucas inauguró la Navidad con encendido de arte, luz y tradición

El municipio de Arucas vivió en la tarde de ayer uno de los momentos más especiales del calendario festivo: el esperado encendido de la Navidad 2025-2026. A partir de las 18:30 horas, la ciudad se transformó para recibir oficialmente estas fechas tan señaladas, en un acto que combinó creatividad, emoción y el talento local.

El evento contó con la participación de las Escuelas Artísticas Municipales, cuyo alumnado ofreció una actuación especial preparada para la ocasión, llenando de música y color la plaza y convirtiendo al público en protagonista de un arranque navideño lleno de energía.

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue el videomapping proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento, además de proyección de luz y color sobre la fachada del mercado y sobre el mural de Davinia Torres Padrón. Una propuesta visual innovadora que fusionó tradición y espíritu navideño mediante luz y movimiento, sorprendiendo a los asistentes.

Durante el acto también se llevó a cabo la inauguración de la alfombra de sal, una obra efímera creada con mimo y detalle por manos aruquenses, las de Pepe, componente de “Alfombrisas de La Cerera”, que se consolida como uno de los símbolos artísticos más singulares de estas fechas en el municipio.

El momento más esperado llegó con el encendido de las luces navideñas, que iluminarán las calles de Arucas, así como el popular Parque de la Navidad, que abrió sus puertas convertido en un espacio mágico para las familias y especialmente para los más pequeños.

Como broche final a esta jornada especial, la Plaza de San Juan acogió la actuación del mítico grupo Los Coquillos, que pusieron ritmo y buen ambiente para culminar la noche con un concierto abierto al público, invitando a los asistentes a disfrutar juntos del espíritu navideño.

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a disfrutar de estas fiestas navideñas, una programación pensada para compartir en familia y celebrar la ilusión que caracteriza a estas fechas.

La celebración del encendido navideño volvió a posicionar a Arucas como uno de los municipios con mayor implicación cultural y artística de la isla durante estas fechas. La respuesta del público, que llenó las plazas y calles del casco histórico, confirmó el interés creciente por una programación que combina tradición, innovación visual y actividades pensadas para todos los públicos.

Según fuentes municipales, este año se ha realizado un esfuerzo adicional tanto en producción técnica como en oferta cultural. El videomapping –cada vez más consolidado como un punto de atracción turística– incorporó nuevas secuencias y efectos que destacaron el patrimonio arquitectónico de la ciudad. La integración de elementos navideños y referencias locales generó un espectáculo dinámico que fue registrado por numerosos visitantes, convirtiéndose rápidamente en contenido viral en redes sociales.

La alfombra de sal, otro de los elementos identitarios de la Navidad aruquense, recibió también una gran acogida. Su elaboración, que combina técnica artesanal y diseño contemporáneo, se ha convertido en un símbolo de participación ciudadana y en un reclamo fotográfico. Desde el Ayuntamiento se subrayó la importancia de mantener vivas estas expresiones culturales, que refuerzan el sentido comunitario de las fiestas.

El encendido de las luces navideñas, distribuido por zonas comerciales y espacios de tránsito, busca además dinamizar el comercio local. Empresarios y comerciantes destacaron el ambiente generado en la jornada inaugural, que marca el inicio de una campaña que esperan positiva en términos de afluencia y actividad económica.

Con la apertura del Parque de la Navidad, los más pequeños cuentan ya con un espacio específico para vivir la magia de estas fechas. Talleres, actividades familiares y zonas decorativas componen una oferta navideña que permanecerá activa durante todo el mes de diciembre y gran parte de enero.

La actuación de Los Coquillos cerró una jornada en la que quedó patente la apuesta del municipio por un modelo festivo participativo, accesible y culturalmente diverso. Con esta inauguración, Arucas da el pistoletazo de salida a unas semanas de celebraciones que buscan reforzar la convivencia y el espíritu navideño en toda la comunidad.