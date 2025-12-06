Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla

El sur de Gran Canaria se ha convertido en un paraíso para los auténticos amantes de la carne. El asador mejor valorado de la isla se encuentra en Maspalomas y destaca por su ambiente cálido, su servicio cercano y su propuesta gastronómica que triunfa entre sus clientes.

Auténtica carne a la brasa

El Mocán by Relax es conocido por su parrillada al carbón, perfecta para compartir. Por 20 euros por persona, incluye carnes como pollo, chorizo, chistorra, entrecot y cerdo, acompañadas de papas arrugadas y verduras a la brasa.

Si prefieres otras alternativas, el "Martillo de Thor" es uno de sus platos más sorprendentes. Consiste en un osobuco cocinado durante 20 horas hasta alcanzar una textura tierna que logra que al cliente se le deshaga en la boca.

Entre los entrantes más recomendados destacan las empanadillas rellenas de costilla con chimichurri (3,60 € la unidad) y el choripán artesanal (7 €).

Para los amantes del dulce, la piña de El Hierro a la brasa (6,50 €) y el crep de polvito uruguayo (7 €), son dos opciones perfectas para poner fin a la comida.

Menú para grupos

El restaurante ofrece un menú especial para grupos o empresa por 45 euros por persona, que incluye bebida, entrantes, parrillada varada y café o postre.

Entre los entrantes a compartir destacan las empanadillas argentinas rellenas de carne guisada, las brochetas de langostinos al espeto con salsa chipotle y la provoleta porteña fundida con tomates cherry confitados.

Las bebidas (agua, vino, refrescos y cerveza de barril) están incluidas en el menú durante la comida.

Opciones para todos

El local combina un estilo rústico y relajado, ideal para disfrutar de una velada con amigos o de una cena especial. Además, cuenta con opciones vegetarianas, sin gluten y admite mascotas.

Con una valoración media de 4,9 estrellas, El Mocán by Relax se posiciona como uno de los mejores asadores del sur de Gran Canaria, destacando por la calidad de sus productos y la amabilidad del personal.

Horario y ubicación

El Mocán by Relax se encuentra en la Avenida Touperador Tui, 8, Maspalomas (Gran Canaria). Su ubicación lo convierte en una opción ideal para residentes y visitantes que buscan disfrutar de una buena parrillada en un ambiente relajado.

El restaurante abre sus puertas lunes, miércoles y jueves de 18:00 a 23:00 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos amplía su horario de 13:00 a 23:00 horas. Los martes permanece cerrado por descanso del personal.