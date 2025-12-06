Más calles peatonales con árboles y carriles para bicicletas en Arucas

El Ayuntamiento de Arucas extenderá las vías peatonales al estilo bulevar con vegetación, creará carriles bici del casco a Visvique y de San Andrés al Puertillo, instalará 92 plazas para bicicletas en 17 ubicaciones del municipio, proyecta la creación de un sistema público de préstamo de bicicletas eléctricas, además de limitar la velocidad máxima a 20 kilómetros por hora y baraja desarrollar estacionamientos tipo ‘besa y vete’ en los colegios, junto a la puesta en marcha de rutas escolares seguras. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en primera instancia en el último Pleno conlleva una inversión de 16,55 millones de euros en seis años.

«Garantizar que los viajes relacionados con el municipio se realicen de forma más sostenible, esto es, priorizando los modos públicos y los no motorizados, garantizando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos de forma compatible con el crecimiento económico, la cohesión social y el respeto al medio ambiente». Este es el objetivo del plan, que apunta que cada día laborable se realizan unos 101.000 viajes de residentes, siendo el 78% dentro del municipio. El documento detalla acciones concretas en el casco y sus barrios, orientadas a mejorar los espacios peatonales, tal y como manifestó el concejal de Urbanismo, Octavio. Rodríguez, y el alcalde, Juan Jesús Facundo. Entre ellas:

Calle Juan de Bethencourt Domínguez, con la gasolinera a la derecha. / José Carlos Guerra

Juan de Bethencourt

La calle conecta la carretera de El Pino (GC-43) con Alcalde Henríquez Pitti, a la altura de la entrada a la estación de guaguas de Arucas. Se considera innecesaria la existencia del doble carril, sobre todo teniendo en cuenta el carácter urbano. Además, en la actualidad el tramo final de esta vía se ha convertido en plataforma única con un único carril, por lo que se dice que tiene menos sentido que disponga de dos carriles de circulación. Para ello se ‘pacificará’ el tráfico, generando un espacio de avenida o bulevar. A corto plazo, transformándola a plataforma de un único carril, tal y como está en el tramo final de la vía. Los aparcamientos deberían moverse hacia el centro de la actual carretera, de tal manera que se gane espacio libre cerca de los edificios. Por otro lado, se plantarán árboles a ambos lados de la vía, ganando espacios de sombra. A largo plazo se propone la eliminación de los aparcamientos, convirtiéndola únicamente en una vía de paso. Esto queda supeditado al desarrollo de la bolsa de suelo situada junto a la GC-20, donde se debería prever aparcamientos disuasorios (a menos de 350 metros de distancia). A su vez, se limitará la velocidad a 20 kilómetros por hora y la prohibición de estacionar.

Avenida del Mirón

A corto plazo se propone la conversión de la calle Plaza de los Ingenios a peatonal, permitiendo solo el acceso a los garajes. Esta calle queda limitada a la velocidad a 20 km/h, con prioridad peatonal. Por otro lado, se elimina uno de los carriles existentes y el ensanchamiento de las aceras a ambos lados, introduciendo pasos de peatón elevados. A largo plazo se propone la transformación de esta vía a plataforma única, con el objetivo de convertir la vía en un bulevar.

Peatonal Juan de Bethencourt

Se propone la posibilidad de ampliar la zona ya establecida como plataforma única hasta la calle Aparejador A. Ferrera, donde solo se permita el acceso a vehículos de residentes para garajes y servicios públicos. El tráfico deberá redistribuirse por la calle Alcalde Suárez Franchy o por Aparejador A. Ferrera, por donde podrán acceder al Paseo Poeta Pedro Lezcano a través de la calle Médico Anastasio Escudero Ruiz. Esto supondrá la pérdida de unos 30 aparcamientos en línea de zona azul y siete de motos. Para solventar este cambio, al menos a corto plazo, se plantea la eliminación de un carril de esta vía, y se cambia uno de los dos aparcamientos en línea a semibatería. De esta manera se pasaría de unos 21 aparcamientos en línea a 35 en línea y semibatería. Existe una terraza de un establecimiento que ocupa parte del aparcamiento inferior y una zona de carga y descarga en la zona superior, «que se debería plantear qué hacer con ellos».

En la gran zona de carga y descarga frente a la gasolinera se cambia la mitad de este espacio en aparcamiento en semibatería, para ganar cinco aparcamientos. Así se recuperarían 19 de los 30 aparcamientos en línea que se pierden.

Con el objetivo de consolidar una red peatonal continua, segura y accesible entre los núcleos de El Puertillo y Bañaderos, se opta por la adecuación integral del itinerario peatonal que discurre bajo el paso inferior de la GC-2, facilitando su conexión con la calle Océano Atlántico y el entramado urbano residencial. Esta actuación queda supeditada a la modificación del actual trazado de la autovía (GC-2).

Las Coloradas-Quintanilla

En la propuesta de mejora de la movilidad peatonal y ciclista entre Las Coloradas-Quintanilla se recoge una sección transversal mínima de seis metros, que permitirá la coexistencia entre peatones y ciclistas, al tiempo que asegura el paso ocasional de vehículos de emergencia y servicios. Para ello se propone habilitar un carril bici bidireccional de 2,5 metros de ancho, una zona peatonal de al menos 3,5 metros de ancho, un área intermedia de estancia con mobiliario urbano (aparcabicis, zona de descanso y sombra) y vegetación.

Santa Flora y Los Portales

El texto recoge la creación de una vía de conexión peatonal, aprovechando el espacio disponible de los arcenes o de terrenos de tierra del margen derecho de la carretera. Comenzaría en el cruce de El Manzano con la carretera GC-43 y finaliza en el cruce de Pasaje López Ruiz y la GC-43. La obra prevé un itinerario para peatones en paralelo a las vías existentes o mediante la creación de nuevos tramos; instalar tres pasos de peatones nuevos; la reconfiguración de las paradas de guagua, mediante la creación de aceras; la pavimentación del camino de tierra; y se evaluará la necesidad de incorporar una solución de conectividad vertical a la altura de la parada en la entrada a Los Portales.

Carretera de Visvique

Los técnicos plantean la mejora de la conectividad peatonal en la carretera de Visvique (GC-43) a través de la plataforma única en el Pasaje El Olivo, Pasaje de Ter y continuación de aceras. Esta vía sería un espacio compartido, donde acera y calzada se sitúan al mismo nivel, priorizando la circulación peatonal y reduciendo la velocidad del tráfico rodado.

Por último, se desarrolla y amplían dos tramos de aceras de dos metros de ancho a lo largo de la GC-43, que den continuidad peatonal a las viviendas de los márgenes de la vía entre Visvique y Santa Flora. ■ El primero sería tras el Pasaje Ter, dando continuidad peatonal a las viviendas situadas entre los números 67 y 81, mediante una acera de unos 85 metros de longitud. El segundo sería entre los números 100 y 108, mediante una acera de unos 100 metros de longitud, de tal manera que sea una prolongación a las casas situadas en el margen de la GC-43 hasta la calle Geranio y la farmacia.

Calle Los Geranios

Mejora del itinerario peatonal en la Calle Los Geranios mediante una modificación del sentido y nueva conexión de la calle Los Geranios (Virgen del Pino) con la GC-43.

Avenida Pedro Morales Déniz

La primera actuación en esta vía de Santidad sería continuar el paseo del número 195 al 131, completando la avenida por toda la zona residencial de Lomo de Arucas y mejora de la conexión con la calle Brunete mediante escaleras.

Plaza del Calvario

La Plaza el Calvario se encuentra situada en el extremo oeste de El Cerrillo, y supone la principal entrada y salida desde/hacia Arucas del barrio de La Goleta, funcionando a modo de glorieta. La mejora de la accesibilidad y ampliación de la zona peatonal incorpora la transformación de la plaza a un entorno peatonal, mediante la iluminación del carril de circulación junto al Centro de Estancia Diurna de Arucas, ampliando la actual plaza hasta la fachada de los edificios; la transformación del actual carril de bajada a plataforma única, con pavimento peatonal adoquinado y cambio de ubicación en su extremo norte más centrado a la actual plaza; la creación de una pequeña plaza frente a la ermita Cristo de la Salud y aumentando la acera a 1,20 metros. El suelo de la nueva zona plazoleta será con piedra de Arucas, y rugoso para evitar resbalones con la lluvia.

Veterinaria y Escuela Agraria

En el ámbito educativo, el Plan de Movilidad persigue estructurar caminos escolares que hagan más seguros y agradables los desplazamientos, a pie o en bicicleta, del alumnado hacia las escuelas. En el caso la Facultad de Veterinaria y la Escuela de Capacitación Agraria se reconvierte en una plataforma única el camino interior desde la GC-2. Este tipo de solución permite la convivencia entre vehículos autorizados y peatones, limitando la velocidad a 20 kilómetros por hora. En el extremo a Veterinaria se sustituirá la escalera por una rampa adaptada, y se instalará alumbrado a lo largo del itinerario, que garanticen la visibilidad.

Colegio Sagrado Corazón

En el entorno del Corazón de Jesús se limita la velocidad a 20 km/h, con señalización horizontal del límite de velocidad sobre la calzada, reforzada con pictogramas de advertencia de presencia infantil o escolar; refuerzo de los pasos de peatones; ensanche de la acera a 1,70 metros, eliminando las cuatro plazas de aparcamiento cercanas a la entrada; y en el solar frente al colegio se espera construir una plaza.

CEIP Arucas

Junto a las medidas anteriores escolares, se plantea habilitar un espacio de ‘besa y vete’ (kiss&go) en el apartadero junto a la entrada del CEIP Arucas.

Colegio La Salle

Entre las medidas se habla de crear una plataforma única sobreelevada, nivelando la calzada con las aceras para crear una superficie continua y sin barreras. Y la elevación de los pasos de peatones existentes en la calle Hermano Julián y Hermano Lorenzo.

Otros centros escolares

De forma particular, en IES Santiago Santana Díaz de Santidad se califica de estratégico el pasadizo peatonal que conecta la Avenida Pedro Morales Déniz con el interior de la manzana donde se ubica el centro. Y se propone la habilitación de la calle Lope de Vega como vía escolar prioritaria (calle 20 km/h). Al igual que en el IES Santiago Santana Díaz se le suma el acondicionamiento de solares para aparcamientos y una zona de ‘besa y vete’. En el entorno del CEIP Bañaderos e IES Bañaderos se limita la velocidad entre Pasaje Playa de Las Nieves, Playa de Maspalomas y el acceso trasero a los centros educativos.

Red ciclista municipal

El plan propone dos carriles bici. Por un lado, Arucas-Santidad-Cardones-Visvique, a través de carriles bici y ciclocarriles en las vías principales. Y San Andrés-Bañaderos-El Puertillo, con vías ciclables que circularán por los márgenes de la GC-2, reurbanizando las vías colindantes. Y se propone un tramo ciclista entre San Andrés y Bañaderos-El Puertillo, de 2.818,46 metros, en el corredor de la GC-2.

Aparcamientos de bicicletas

Se priorizará la instalación de aparcabicis a un máximo de 150 metros de colegios, como también en centros de gran afluencia de visitantes. El objetivo es tener un total de 92 plazas en 17 ubicaciones repartidas por todo el municipio.

Bicicleta eléctrica

Para fomentar la movilidad ciclista se aspira a implantar un sistema de bicicleta pública que integre el núcleo de Arucas, a modo de prueba piloto.