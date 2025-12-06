La Navidad ilumina la Villa de Moya

La Navidad iluminó la Villa de Moya. La época más mágica del año comenzó en el municipio norteño con el encendido navideño que estuvo acompañado del espectáculo audiovisual 'Voces de Navidad' junto a Vocal 7. El Ayuntamiento del municipio, encabezado por su alcalde, Raúl Afonso, pide disculpas a todos los asistentes al espectáculo por el retraso sufrido por inconvenientes acaecidos así como agradece la paciencia de todos los asistentes. Este fue el pistoletazo para un mes plagado de actos para todos los gustos con el objetivo de que todos disfruten de la Navidad en la Villa de Moya.

"El encendido de la iluminación navideña es una tradición que cada año congrega a más gente y que este año se hizo de rogar un poco, pero agradecemos la paciencia que todos han tenido. Hemos disfrutado con el espectáculo audiovisual Voces de Navidad que ha estado acompañado por la 'Navidad Gastronómica, Sabores de Gran Canaria' y las actuaciones musicales de Rainbow Gospel Choir e Idel El Mulatico. Este ha sido el comienzo de un mes plagado de actos", resalta el alcalde, Raúl Afonso.

La tarde arrancó en la calle León y Castillo con la 'Navidad Gastronómica, Sabores de Gran Canaria'. Un evento con el que se busca ampliar la oferta gastronómica del municipio en días con gran afluencia de público y que contó con la participación de el Guachinche El Manicomio, el CIFP Felo Monzón Grau Bassas y el SayCheese by Néstor Pérez, además del Restaurante El Sibora que fue el encargado de servir las bebidas. Cada uno de los establecimientos realizaron una tapa diferente con la que hacían alusión a los sabores tradicionales de Gran Canaria y que se convirtieron en todo un éxito entre los que se acercaron a degustarlas.

Seguidamente, el foco de atención se fue al pórtico de la Iglesia, lugar en el que todos esperaban con ansias el encendido navideño que vestirá al municipio estos días tan especiales. El momento comenzó con el espectáculo Voces de Navidad, que estuvo acompañado de Vocal 7 y continuó con el momento en el que todos estallaron en vítores y aplausos al encenderse las luces que iluminan el municipio.

La fiesta continuó en la plaza del Árbol Redondo al son de Rainbow Gospel Choir e Idel El Mulatico que amenizaron una jornada única en la Villa de Moya. Los actos navideños continuarán este domingo con la inauguración del Belén Municipal diseñado por Fernando Benítez y que, por primera vez, estará ubicado en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. La apertura será a las 12.30 horas, y por la tarde, el espectáculo familiar 'Como chispa de cañón' tendrá lugar en la Casa de la Cultura.