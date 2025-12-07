Alex Hansen Machín: «Los molinos y silos muestran la cultura del cereal en Sataute»

La exposición ‘El Patrimonio Arqueológico de Sataute. Un recorrido por la prehistoria de Santa Brígida’, comisariada por usted muestra piezas y elementos de gran valor que ayudan a comprender el pasado aborigen del municipio.

Sí, hemos reunido una gran cantidad de piezas que estaban depositadas en el Museo Canario, con la colaboración de su conservadora, María del Carmen Cruz, que ha hecho un trabajo excelente, vaciando el registro del Museo Canario de objetos que estaban allí depositados desde el final del siglo XIX algunos y hasta el momento presente. También contamos con otros objetos, sobre todo molinos indígenas de piedra y de diferentes tipologías, que son propiedad de propietarios de fincas que los han ido hallando en diferentes lugares del municipio. Hay otra sección dedicada a las creencias, idolillos, betilos, pintaderas y un espacio sobre la escritura en piedra, puesto que la cultura amazigh que vivió en Gran Canaria desde el siglo I aproximadamente o II de nuestra Era. Otro de los elementos que se exponen es un cráneo que es de un gran interés porque está cortado a espada. Sabemos que los primitivos canarios no conocían los metales y no tenían espadas, y por tanto ese es un hecho que demuestra que ya en el siglo XII y XIII había arribada de barcos que no sabemos de qué cultura. Es una muestra muy completa.

¿Podemos hablar de la exposición más importante que se ha celebrado en la villa sobre su historia?

Bueno, a mí no me gusta decir que una cosa es más importante que otra. Lo que sí podemos hablar es de que es la primera exposición que se realiza en el municipio de Santa Brígida ofreciéndonos una visión global, holística, de todos los yacimientos arqueológicos y de los materiales que se conservan. El municipio de Santa Brígida conserva un legado importante representativo de muchos aspectos de la cultura amazigh que habitó en nuestra isla hasta el siglo XV.

Usted es geógrafo, ¿cuándo comenzó a interesarse por la historia y la arqueología?

Yo soy un geógrafo muy interesado desde mi juventud en la prehistoria, que siempre me he ido encontrando con ella en el campo y que desde que me jubilé, hace ya 11 años, he dedicado buena parte de mi tiempo al estudio de la arqueología. A escuchar a los prehistoriadores, a leerlos y a visitar los yacimientos. Eso me llevó al conocimiento, entre otros, de los yacimientos de la Villa de Santa Brígida. A darme cuenta de la escasa investigación que se ha realizado en este municipio a lo largo del tiempo, y sin embargo, de la importante herencia que este posee. Así que la exposición pretende mostrar lo que tenemos, lo que tiene el municipio, el enorme, el diverso y rico patrimonio que nos ha legado la prehistoria aquí.

¿Cómo está el patrimonio arqueológico de Santa Brígida?

Bueno, pues diríamos que poco investigado y abandonado en el campo, aunque no quiero ser radical. Ocurre lo mismo en buena parte de los yacimientos del resto de la isla. Tengamos en cuenta que Gran Canaria es tan rica que tenemos más de 1.100 yacimientos dispersos por la isla de diferentes tipologías. No todos son poblados. Hay enterramientos, necrópolis, petroglifos de diferentes tipos dispersos por toda Gran Canaria también. En fin, hay diferentes tipos de yacimientos que son muchos y por tanto la custodia y cuidado de cada uno de ellos es dificilísimo. Gran Canaria goza de una situación muy privilegiada dentro del archipiélago, aparte del Museo Canario, por supuesto, que es un referente extraordinariamente valioso. Pero en el caso de Santa Brígida, solamente tenemos un yacimiento que no se ha terminado de excavar, que es el caso de El Tejar, que ha dado importantísimos resultados, conocimientos y bienes de la cultura amazigh, pero que necesita más investigación. Ese, afortunadamente, está cercado hoy día. Tiene un techo y un panel, sin embargo, hacen falta más medidas de protección, más limpieza del lugar, y el resto de los yacimientos, pues, carecen de custodia. No están panelizados, y por tanto, requeriremos un poco más de cuidado con este valiosísimo patrimonio legado por los primitivos gran canarios.

Usted también hacía referencia a Santa Brígida como un municipio agrícola puntero en la época prehispánica.

Sí, los que visiten la exposición se darán cuenta de la gran abundancia de molinos de diferentes tipologías que van a observar, así como de la gran abundancia de silos, es decir, de graneros, que son las despensas de la cultura amazigh canaria, asociados tanto a cuevas de habitación, decir, domésticas, como un gran granero colectivo que existía en el municipio, que era la Cueva de los Canarios en la caldera de Bandama, desafortunadamente, perdida hoy día por un colapso del techo. Ambas cosas, molinos y graneros de todos los tipos que aquí existen, muestran a las claras que en lo que hoy es el municipio de Santa Brígida, la cultura amazigh desarrolló una economía basada fundamentalmente en la agricultura cerealística. Esto no quita para que, naturalmente, aquí se cultivaran también, como en otros lugares de la isla, lentejas, habas, se aprovechan los frutos naturales como el mocán, el madroño, que caracteriza el nombre de uno de los barrios del municipio, o los higos, por supuesto, que los trajeron en su migración desde el norte de África hasta nuestra isla.

¿Cómo empieza a relacionarse la población aborigen con los conquistadores?

Quitándose de en medio, fundamentalmente. También la exposición reúne algunos textos históricos que nos muestran cómo, estando los conquistadores en el Real de Las Palmas y faltos de alimentos, organizan batidas, entradas a la isla para encontrar alimento y que en el primer año de la conquista, en 1478, cuando llegan al municipio de Satautejo, decían en aquella época, no encuentran a la población porque se ha retirado a las cumbres, según el escrito de Abreu Galindo, a unirse a la resistencia.