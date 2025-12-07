Arucas reivindica la implantación de más guaguas exprés con la capital

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Arucas propone una reorganización del tráfico en las calles Paseo Poeta Pedro Lezcano, Doctor Fernando Caubín Ponce y Alcalde Henríquez Pitti para reducir los atascos y hacer las calles ‘más amables’. El documento incorpora el uso de triciclos eléctricos para el reparto de ‘último kilómetro’ en el casco, gracias a la creación de plataformas de mercancías de descargas en las afueras, y busca mejorar la gestión de los taxis ante la irrupción de las empresas VTC.

El Plan propone convertir la calle doctor Fernando Caubín Ponce en una vía de sentido único de doble carril desde la rotonda hacia el cruce con la calle Alcalde Henríquez Pitti.

También invertir el sentido de Alcalde Henríquez Pitti haciendo dirección Sur-Norte, y convirtiendo el último tramo en un solo sentido con doble carril. Cambia la GC-330 entre la calle Francisco Gourié y la rotonda hacia Bañaderos en una calle de sentido único. En cuarto lugar, convierte el Paseo Poeta Pedro Lezcano entre ambas rotondas a un único sentido de circulación Norte-Sur.

De esta manera, este espacio pasa a ser una rotonda con mayor capacidad para absorber y repartir el flujo de tráfico por las principales vías de circulación. Además, se considera que esta actuación debería ir acompañada de una modificación de la rotonda del Paseo Poeta Pedro Lezcano con la calle doctor Fernando Caubín Ponce.

Por otro lado, el tramo de la calle Alcalde Henríquez Pitti desde la intersección con la calle Alcalde Suárez Franchy hasta La Heredad, pasa a ser de un único carril, posibilitando que se amplíen las aceras (ahora tienen un metro de ancho).

Por último, en el cruce entre las calles Alcalde Henríquez Pitti, Alcalde Suárez Franchy y Alcalde Francisco Ferrera Rosales se plantea ampliar las aceras en los tramos donde tras la eliminación de sentidos deja la carretera sin un uso.

Fernando Caubín y Lezcano

Se transforma la actual rotonda que une las calles Doctor Fernando Caubín Ponce, Alcalde Antonio Codorniú Rodríguez y el Paseo Poeta Pedro Lezcano en una intersección con semáforos, además de una redistribución de los giros y sentidos de las vías. Esto implica que desde el Poeta Pedro Lezcano (Sur-Norte), el carril derecho dará acceso a la calle Doctor Fernando Caubín Ponce, mientras que el izquierdo dará acceso a Alcalde Antonio Codorniú Rodríguez. A su vez, desde Poeta Pedro Lezcano (Norte-Sur), el carril derecho dará acceso a Alcalde Antonio Codorniú Rodríguez o continuidad hacia la GC-20 por Poeta Pedro Lezcano, mientras que el carril izquierdo dará acceso a Doctor Fernando Caubín Ponce. Desde la calle Alcalde Antonio Codorniú Rodríguez solo se permitirá el giro a la derecha, dirección Paseo Poeta Pedro Lezcano. Por otro lado, se propone en Poeta Pedro Lezcano abrir un segundo carril de bajada desde la rotonda/intersección, a costa de la banda de aparcamientos, hasta la Avenida Agustín Millares Carlo.

Para la nueva intersección se propone como alternativa más viable mantener la rotonda central que, aunque deje de funcionar como rotonda permitiendo giros, ayuda a mantener la preferencia en los giros.

Transporte público

Aunque no es de su competencia directa, el Plan de Movilidad pide negociar la implantación de nuevas líneas exprés entre Arucas y Las Palmas de Gran Canaria. La línea 234 ofrece en la actualidad una conexión directa que atiende a 9 y 13 paradas en el recorrido, según sentido, que alarga mucho el tiempo de viaje. La frecuencia es de 10 y 12 expediciones en días laborables, según sentido, los sábados siete por sentido y los domingos ninguna. La concesión de servicio de guaguas de Gran Canaria vence en 2027, y se reclama incorporar dos nuevas líneas rápidas. El objetivo es una conexión exprés cada media hora entre las dos líneas propuestas, y el fin de semana una conexión cada hora. A esto se suma un aumento de cobertura de noche.

Estación de guaguas de Arucas. / LP / DLP

A su vez, para mejorar las conexiones para los horarios de entrada al trabajo y de la universidad se plantea la ampliación del horario de la línea 215 a las 6 y 6:30 de la mañana a partir de la parada de Los Castillos/Teror, tal como se hace desde la estación de Arucas.

Transporte público

El plan sugiere la elaboración de un estudio del servicio de taxis municipal. Entre otros motivos, porque la ordenanza municipal debe adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas, económicas y sociales, como la irrupción de las plataformas VTC (Vehículos de Transporte con Conductor), la digitalización de los servicios o las nuevas normativas medioambientales. Como también por el desajuste entre la oferta y la demanda, la necesidad de evaluar la viabilidad económica de las licencias para sus titulares, y la búsqueda de nuevas aplicaciones tecnológicas más adaptadas a los nuevos tiempos.

Aparcamientos

Los técnicos consideran necesario implantar una red de aparcamientos disuasorios por los principales núcleos de atracción, tanto comercial como turística del municipio de Arucas. Se centra en tres puntos. En primer lugar, en la nueva estación intermodal de Arucas. En segundo lugar, en torno al desarrollo urbanístico de los terrenos localizados entre el Paseo Poeta Pedro Lezcano y la carretera El Pino, dado que está a menos de 10 minutos de la iglesia y el centro. Y, por último, en La Goleta, donde existen planes de desarrollo, y habrá terrenos disponibles.

A esto se sumaría habilitar una red de solares disponibles en el entorno de Arucas-La Montañeta-La Goleta: calle de Poeta Domingo Rivero 3 y 33, Poeta Pedro Lezcano, Camino de la Cruz 7, José Franchy Roca, Alcalde Antonio Codorniú Rodríguez, y Polideportivo ‘Tonono’. En Santidad, en el camino de la Fuentecilla, y carretera de San Francisco y Acequia del Pino. En Bañaderos-El Puertillo en el paseo marítimo (ahora de tierra), barranco de Bañaderos, Paseo Miramar y Punta Cometa.

Cargo bike eléctrico para el reparto. / LP / DLP

Reparto de mercancías

El documento ofrece un programa de distribución de mercancías. Para ello se recoge las denominadas plataformas urbanas de mercancías, donde se deposita la carga y luego se emplean vehículos ‘más amables’ y eléctricos, como son los triciclos. A esto se sumar la implantación de nuevas plazas de carga y descarga de mercancías. Se propone la instalación de un total de 12 nuevas plazas en el casco y barrios.

El concejal de Urbanismo de Arucas, Octavio Rodríguez, destacó durante la aprobación del Plan de Movilidad Urbana en el Pleno municipal que el objetivo es la mejora de la eficiencia en la movilidad.

Mientras, el alcalde Juan Jesús Facundo destacó que el documento es fundamental para obtener financiación para su ejecución. El documento que saldrá a exposición fue aprobado por el grupo de gobierno , Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, y la abstención de Podemos y Vox.