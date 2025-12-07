Barrios Orquestados se juega su futuro: una votación clave decidirá su financiación plurianual

Barrios Orquestados rozó este año la desaparición. El proyecto socio-musical, una iniciativa sin ánimo de lucro que democratiza el acceso a la cultura de 1.768 personas, subsiste a pesar del agujero económico de 350.000 euros que a principios de año puso en entredicho su continuidad. La entidad llega al final de 2025 pendiente de una votación parlamentaria clave que se celebra este viernes y que podría asegurarle una financiación plurianual más estable.

El último pleno del Parlamento de Canarias de este año abordará una enmienda presentada por el PSOE a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, que propone transformar las aportaciones extraordinarias de subvenciones públicas a Barrios Orquestados en una partida nominativa plurianual de un millón de euros, distribuida entre la Consejería de Cultura, Educación y Bienestar Social, cuya aprobación garantizaría la previsibilidad financiera que la organización reclama como «imprescindible».

En cifras, esta partida solicitada equivale al 69,57% del presupuesto que Barrios Orquestados proyecta para 2026, en total 1.437.308 euros. Según explica la organización, el proyecto «no podría soportar otra crisis financiera como la que ha sufrido en 2025», y atravesar una nueva situación de inestabilidad «supondría el cese de su actividad».

Lograr apoyos

«Aunque esa enmienda venga de un grupo parlamentario de la oposición creo que la educación, la infancia y la cultura deben ser ajenos a las pequeñas luchas y las derivas que a veces se viven en el conflicto político», advierte el fundador de la iniciativa, José Brito. Reclama al Ejecutivo canario una revisión de la partida aprobada en los Presupuestos, que mantiene la misma cuantía de los últimos cuatro años 200.000 euros.

«Ha sido un año duro, bastante peliagudo», asegura el cabecilla de esta idea altruista que comenzó hace 13 años en Tamaraceite, en un afán que trata de acercar la cultura a los barrios. Eso ocurrió hace más de una década. Desde entonces el proyecto ha crecido, incrementando sus costes para mantener las instalaciones y el personal de 14 sedes localizadas en barrios periféricos de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote. «No crecemos a capricho, sino por compromiso social. Cuando existe demanda y vemos que es un proyecto que puede fortalecer el tejido social y comunitario en una zona intentamos hacer el esfuerzo de extender la metodología», expresa Brito.

Cómo ha sido este año

El origen del problema financiero se circunscribe a unas ayudas que sostenían el crecimiento del proyecto, y que «se cayeron» durante 2024. «Al principio piensas que va a ser circunstancial y que no va a ser tan relevante, pero a finales de año nos dimos cuenta que no eran ni pequeñas las cantidades que se habían caído, ni iban a dejar de afectar seriamente al funcionamiento del proyecto en 2025», recuerda. La consecuencia fue una losa económica que en el primer semestre de este año llegó a rondar los 350.000 euros y que obligó a buscar soluciones de emergencia.

Al socorro llegó una inyección puntual desde el Gobierno de Canarias, una aportación extraordinaria otorgada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes valorada en 350.000 euros y un préstamo bancario que alivió la situación límite a la que se enfrentaban.

También aparecieron cuñas de solidaridad ciudadana mediante la campaña de micromecenazgo celebrada entre el 7 de abril y el 7 de julio, y recaudó 62.300 euros de una meta de 120.000 euros, un apoyo social que el equipo valora como «espaldarazo», pero insuficiente para cubrir los gastos del proyecto.

En este sentido, otra estrategia financiera ha sido la puesta en marcha del ciclo de conciertos benéficos de invierno, que anoche culminó en el Auditorio de Agüimes junto a la artista invitada Sylvie Hernández, 200 niños del proyecto y un coro compuesto por 85 familiares. Así cerraron una gira de cuatro recitales que transitó por barrios de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Además, el 29 de octubre celebraron en Gran Canaria la gala benéfica Barrios Orquestados, en la que cosecharon una amplia respuesta de público y artistas y les dio aliento para enfrentarse a la «espada de Damocles» de la incertidumbre económica.

Para 2026 Barrios Orquestados calcula un presupuesto global cercano a 1.437.308 euros, de los que 840.804,36 corresponden solo a sueldos y cotizaciones. La organización propone que las aportaciones extraordinarias que funcionaron como parches en 2025 se traduzcan en una financiación estructural y plurianual que reduzca la exposición a convocatorias competitivas y a la burocracia que impone justificar por separado cada ayuda.

Durante los meses más crudos hubo personal que dejó de cobrar y familias que vieron peligrar su sustento. «Hubo gente que no pudo aguantar la presión», cuenta Brito, quien advierte que detrás de cada profesional hay responsabilidades económicas y proyectos de vida. A pesar de ello, el núcleo del equipo mantuvo su compromiso. «Un 85% se ha mantenido con una rotundidad, con una energía brutal», relata.

El problema de fondo, según el informe de la enmienda, es el encaje de un modelo de financiación frágil en su estructura. Barrios Orquestados sostiene que el 55% de sus fondos públicos en 2025 provinieron de ayudas nominativas (puntuales o de concurrencia), un 28% de convocatorias competitivas y un 7% de contratos menores y patrocinios.

Por otro lado, el proyecto ha acelerado también su profesionalización: la constitución de una fundación, recomendada en parte por interlocutores institucionales, está en proceso y se espera que esté formalizada en enero. Desde la fundación argumentan que esta figura aportará «amparos jurídicos e institucionales» que faciliten la gestión, el acceso a determinadas ayudas y la transparencia exigible para recibir aportaciones plurianuales.