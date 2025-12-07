El Cabildo de Gran Canaria impulsa otras seis zonas comerciales tras invertir 29,6 millones

El Cabildo de Gran Canaria ha invertido 29,6 millones de euros en el Plan de Modernización de Zonas Comerciales durante la última década y de cara al próximo año proyecta nuevas actuaciones en seis municipios de la isla, según ha adelantando Minerva Alonso, consejera insular de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, quien detalló que esta semana tiene previsto reunirse con representantes de los ayuntamientos de Telde, Santa Brígida, Moya y Gáldar para poner en marcha o ampliar las Zonas Comerciales Abiertas (ZCA) de esos cuatro municipios, con fondos ya consignados en el Presupuesto de su departamento para 2026.

Los Ayuntamientos de Arucas y Valleseco también han solicitado nueva financiación para mejorar sus áreas comerciales y esos proyectos podrían sufragarse con los remanentes de tesorería disponibles de años anteriores.

Respuesta a Fecoeca

La consejera también salió al paso de las críticas de la Federación de Áreas Comerciales y Empresariales de Canarias (Fecoeca) por los cambios en un programa de subvenciones a las empresas, la denominada Línea 2, y negó que esas ayudas vayan a desaparecer, tal como han asegurado portavoces de esa patronal.

Por contra , Alonso reivindicó el «gran avance» que ha dado el comercio en los pueblos de la isla y en la propia capital desde que el Cabildo puso en marcha sus planes para crear ZCA , en los que hasta ahora se han gastado esos casi 30 millones de euros, con resultados «bien a la vista» en localidades como Tejeda, Artenara , Valleseco, Firgas, Gáldar , Santa María de Guía, La Aldea, San Fernando y El Tablero de Maspalomas o el Puerto de Las Nieves de Agaete.

Paseantes por la zona comercial abierta de Tejeda / Andrés Cruz

Como ejemplo de la dinamización comercial gracias a estas ayudas del Cabildo puso la peatonalización de la calle Luis Morote en Las Palmas de Gran Canaria, en la que se ha invertido más de un millón de euros para crear una pasarela de tiendas entre el muelle de cruceros y la Playa de Las Canteras.

Paradógicamente, lamentó Minerva Alonso, las críticas que ha recibido por los cambios en las ayudas de la Línea 2 proceden de algunos empresarios de la zona comercial de Santa Catalina, los beneficiarios de la peatonalización de esa calle.

«Cuando llegamos al Cabildo hace diez años -explicó- nos encontramos con un convenio ya agotado entre el Gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos y Fondos Feder para la modernización de las ZCA, que es un elemento crucial de dinamización económica porque mientras más accesible y amable sea el mobiliario urbano más atractivo es para el comprador».

Ante la caducidad de aquel convenio, porque el resto de las instituciones «no quisieron o no pudieron renovarlo, el Cabildo emprendió en solitario el Plan de Modernización para continuar con ese trabajo.

Subvenciones

Además de las subvenciones a las mancomunidades de municipios para apoyar a las pymes con ferias y mercadillos, el Cabildo instauró dos programas de subvenciones dirigidas a las asociaciones de empresarios. La llamada Línea 1 para apoyar la contratación de personal o para gerenciar dichas entidades.

Y la Línea 2 para proyectos de dinamización, que son actividades en las ZCA que proponen las asociaciones y también cuentan con ayudas del Gobierno de Canarias. «Pero después de varios años», relató la consejera, «decidimos evaluarlas a través de un acuerdo con Gesplan, que realizó un diagnóstico y recabó propuestas de unos 300 comercios para hacerlos más atractivos».

Los resultados de ese estudio de Gesplan coincidieron con otros de la Cámara de Comercio, por lo que en el Observatorio del Comercio, un órgano de participación donde están los ayuntamientos y las federaciones más representativas, se decidió realizar un estudio sobre el Bono de Consumo y recabar la opinión de los comerciantes sobre la dinamización, algo en lo que «todos estuvieron de acuerdo», apuntó Alonso.

«En el informe sobre la dinamización a través de la Línea 2 vimos que los resultados eran devastadores, pues decían que el 57,5% de los encuestados no tenían información de las asociaciones, que el asociacionismo se limitaba a un 16,9% de las tiendas, que la existencia de los dinamizadores solo era conocida por un 24,2% o que más 64% de los comerciantes no habían recibido asesoramiento ni aplicaciones por parte de las gerencias de esas asociaciones», precisó la consejera.

Ante ello, subrayó, se decidió que la Cámara de Comecio, con el dinero de la Línea 2, que no desaparece ni en 2025 ni en 2026, presente una propuesta de dinamización con ayuntamientos y las asociaciones de las ZCA.