El Parque Sur ilusiona con su luz

El Parque Urbano del Sur se convirtió por segundo año consecutivo en epicentro de la movida navideña para la vecindad de San Bartolomé de Tirajana y sus visitantes. Sus 89.238 metros cuadrados de superficie acogen hasta el próximo día 7 de enero una extraordinaria y sorprendente escenografía para disfrute infantil y familiar, compuesta por más de 100 estructuras lumínicas en dos y tres dimensiones y de entre 1,5 y 12 metros de altura, dedicadas al espíritu de la Navidad.

El encendido navideño del recinto, que también albergará entre el 20 de diciembre y el 4 de enero los numerosos actos del programa cultural las Navidades del Mundo, lo efectuó este domingo el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez en un acto festivo y multitudinario, al que acudieron expectantes y participativos centenares de parejas y familias.

Entre las sorpresas más llamativas y aplaudidas por el público que la Concejalía de Alumbrado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por Araceli Armas, ha instalado este año como novedades en este ‘Parque de la Navidad’ destacan una campana gigante, una avioneta, un planetario, un globo aerostático, un buzón de Papá Noel, una cortina de 130 metros de largo con más de 1.000 líneas de luces RGB en el pasillo central del parque y, entre otras y de forma muy especial, la proyección led de 2,5 minutos de la fábula del Nacimiento de Jesús en las Dunas de Maspalomas, creada expresamente para este espacio público.

Muchos de los elementos lumínicos que visten de Navidad en el Parque del Sur son transitables, como las inmensas bolas de Navidad y las grandes cajas de regalos, y la practica totalidad de los mismos también tienen por su originalidad y atractivo visual una funcionalidad de photocall para la conversión de las fotografías en postales de recuerdo para la posteridad.

Destacan en ese sentido los carruajes de cuentos infantiles, la gran estrella azul, la casita de chocolate y los muñecos de gengibre y, entre otros, el enorme castillo que emula al de la factoría Disney y que ya en la edición del año pasado causó gran sensación entre las personas visitantes. También sorprenden los pasillos iluminados como galerías de arcos y la original vestimenta de luz que lucen muchas de las palmeras del Parque.

La fiesta conmemorativa de este encendido del Parque de la Navidad se inició sobre las cinco de la tarde con pasacalles de zancudos y personajes navideños, y con numerosas actividades de dinamización infantiles y musicales, como las actuaciones que ofrecieron el Dj Capi y el Coro de Gospel Raimbow.

Las visitas al Parque de la Navidad en el Parque Urbano del Sur podrán realizarse a diario hasta las 23.00 horas todos los días, excepto el 24 y el 31 de diciembre, porque la instalación se cerrará a las 20.00 horas. El encendido de los elementos decorativos se producirá diariamente a partir de las 18.30 horas, con la caída del sol.

El encendido navideño del municipio sureño comenzó este viernes en la zona comercial abierta de la Avenida de Gáldar, en San Fernando de Maspalomas. Las concejalías de Alumbrado Público y de Comercio, dirigidas por la edil Araceli Armas Cruz y coordinadas por el concejal delegado Eduardo Armas, volvieron a elegir este escenario «como punto estratégico, céntrico y clave en la dinamización comercial».

En cuanto a los actos navideños que se proponen desde la Concejalía de Festejos y Eventos, la concejala Ylenia Vega adelantó que el 19 de diciembre al 4 de enero se llevarán a cabo talleres infantiles creativos para la elaboración de cartas a Papá Noel y los Reyes Magos en 18 barrios del municipio. Además se organizarán dos conciertos de villancicos a la luz de las velas «pensados para emocionar, unir y celebrar el espíritu navideño en familia». El primero será el martes 23 de diciembre en el Faro de Maspalomas, y el segundo el viernes 26 en la Plaza de San Fernando.