El reclamo del queso, el vino y la miel

Miles de personas se acercaron a Tejeda este fin de semana para degustar y hacer compras de diferentes productos que ofrecía la 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel. Cada cuña de queso, cada tarro de miel o mermelada o cada botella de vino que salía en bolsas de papel de la carpa era una ayuda al esfuerzo del sector primario.

Este tipo de eventos también supone un impulso al comercio local en el lugar donde se celebre. En este caso, la Dulcería Nublo no paró durante los dos días de despachar cajas de polvorones de almendra y de gofio, además del resto del género que exponen en sus vitrinas. Los restaurantes y locales de restauración también tuvieron su oportunidad aprovechando flujo de gente que visitó el pueblo. Muchas de las personas que decidieron acudir a la llamada de la feria regional también admiraban lo cuidado que está el entorno, además del color verde que rompe en los riscales.

Detrás de cada uno de los productos que se ofrecían hay un rostro comprometido con la tradición y la tierra. Así lo explicaba Manuel Valido, de la marca La Abeja del Guanche. Valido ofrecía al público miel multifloral y en panal, pan de abeja y cera. Todo lo elabora de forma ecológica desde que comenzara en 2012 con la apicultura. Su dedicación le ha llevado a ganar el título de Mejor Miel Ecológica del Mundo en 2016 y el año pasado logró el tercer puesto. Este producto de calidad está en la feria al alcance de personas que aprecien su labor.

Feria Regional de Vino, Queso y Miel / José Carlos Guerra

Valido destacaba que «detrás de un producto tiene que haber un productor al que la gente tiene que ponerle cara, que vea que es alguien físico y que conozcan que detrás de esa persona hay alguien que hace un gran sacrificio y tiene un compromiso con el producto que ofrece».

En esa misma línea, poniendo cara a sus quesos está Macarena Rosario, de la Quesería Artesanal del Rosario, de Agaete. Lleva 15 años dedicada a la ganadería y es un ejemplo de relevo generacional de una actividad que heredó de su padre.

Rosario ofrece distintas variedades, fresco, maduro hasta dos años, los tradicionales untados con gofio y pimentón, a quesos con café de Agaete, con hollejos de bodegas de las islas, mojo rojo y mojo verde «y vamos innovando con productos que nos arraigan a la tierra», explicaba. La ganadera afirma que «ahora se valora mucho más el producto canario, pero todavía no tiene el valor que requiere. En cuanto al precio, cuando tú le pones un precio justo te dicen que está caro porque no ven el trabajo que hay detrás». Rosario, para hacer ver el esfuerzo que requiere dedicarse en estos tiempos a la ganadería abre su explotación a la gente a través de visitas guiadas, «y cuando ven lo que hay detrás es cuando entienden lo que vale el producto y que el precio es justo y hasta barato».

Los productos que coronan la feria regional también generan sinergias con otra serie de pequeños fabricantes. De ahí que estuvieran invitados a esta décimo cuarta edición Bombones La Corona, de Lanzarote, Quesadillas La Herreña y Cumbres Herreñas, de El Hierro; Mi Dulce Pastel y La Destilería Centro Especial de Empleo, de La Palma, la panadería Artiles, de Ingenio; Mermeladas y Conservas mamasayo, de Santa Brígida; Dulcería El Nublo; y la marca de vermut de Lanzarote Primo.

Feria Regional de Vino, Queso y Miel / José Carlos Guerra

Público que apoye al sector

Sin personas que visiten este tipo de eventos y hagan sus compras, por pequeñas que sean, esta ferias agroalimentarias no tendrían sentido. La suerte es que cada vez son más los que las visitan, conscientes de la calidad de los productos que encuentran.

Olavi llegó a Tejeda en transporte público. Su pasión son los vinos, campo al que se dedicó de forma profesional. Aunque jubilado, no ha perdido su interés por los caldos de Canarias, «los mejores del mundo». Ha visitado las 14 ediciones de la feria regional y le gusta catar vinos de otras islas «que no tenemos la costumbre de catarlos en Gran Canaria». Olavi conoce a la mayoría de las bodegas presentes, y defiende su labor y el producto. «Cuando dicen que el vino canario es caro no saben todo el trabajo que hay detrás y los costes, sobre todo aquí que son minifundios», afirma el visitante, quien destaca que «tenemos unas variedades de uvas que son únicas en el mundo».

Gisela María y Adrián Jesús vinieron de Artenara y de Lanzarote de Valleseco, respectivamente. Se llevaban para sus casas queso, pan y dulces, «todo de lo mejorcito». Los jóvenes destacaba la importancia de continuar con la tradición agroalimentaria y llevar este tipo de ferias a la zona de cumbre, «para que la gente venga, y que, además de comprar, puedan disfrutar de las vistas que hay». También señalaban la necesidad de que la gente muestre interés y compre en este tipo de mercados por el apoyo que se le brinda a estos pequeños productores «que mantienen nuestra tierra».

Oliver, Marcial, Iván y Chano, todos de Agüimes, fueron caminando desde la Cruz de Tejeda hasta el pueblo, sin saber que se celebraba la feria. Al ver el ambiente reconocieron que se equivocaron de plan. «Era mejor un vino con queso que caminar, y encima ahora es cuesta arriba», se lamentaban.

La que estaba privada era Eva Jiménez. Oriunda de Tejeda, se siente una privilegiada de vivir en este pueblo, en el que ahora «se ve mucha gente por todo lo que se hace». La tejedense presume de ver unas puestas de sol «impresionantes», y de cómo hablan entre ellos el Roque Nublo y el Bentayga.