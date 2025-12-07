Verseadores y músicos canarios participan en el festival Trovadores del Mundo de Puerto Rico

Una delegación de verseadores y músicos canarios integrada por los grancanarios Yeray Rodríguez, José María Dávila, Ner Suárez, Luzmila Valerón y Thania Gil; el majorero Domingo Rodríguez 'El Colorao', el palmero Fernando García y el gomero Eduardo Duque, participan estos días en el festival Trovadores del Mundo, que se celebra en Puerto Rico. Considerado uno de los festivales más importantes en el mundo hispánico en los que se representa la tradición verseadora, Canarias participa en esta decimosexta edición con identidad propia, compartiendo escenario con improvisadores de Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile, además de trovadores puertorriqueños. Todos ellos tienen en común mantener vivo este género heredado de la tradición popular y que enlaza la décima, la palabra y el verso rimado.

El verseador, doctor en Filología y profesor de la ULPGC, Yeray Rodríguez, que encabeza esta embajada cultural canaria, asegura desde Puerto Rico que es un "verdadero honor" ser parte de Trovadores del Mundo, "uno de los festivales más importantes ahora mismo en Latinoamérica y en la que las Islas Canarias participan con nombre propio".

Rodríguez destaca que la isla de Puerto Rico "tiene una clara vinculación con nuestro Archipiélago, puesto que muchos antepasados de los actuales boricuas, son canarios que emigraron y buscaron este horizonte, y venir aquí significa, por un lado, reencontrarnos con todo ese vínculo histórico entre nuestras tierras y por otro, encontrar similitudes relativamente que tienen que ver con la décima, que es la estrofa compartida en el canto de todos los países aquí presentes". El verseador grancanario subraya que todos los repentistas que participan en este festival "compartimos esa tradición de ponerle palabras a cada instante, a cada momento a través de los versos, todos con una base musical y cantados de forma tradicional".

Yeray Rodríguez asegura que este género, recuperado en Canarias a través de la labor de la Fundación 8 Sílabas, "está viviendo un momento de especial salud en el mundo, y eventos como este lo reafirman más".

El profesor, quien agradece la invitación a la asociación cultural Decimanía de Puerto Rico, afirma que "la presencia de compañeros y compañeras de tantos lugares coincide con la filosofía que también tenemos desde la Fundación 8 Sílabas de hacer festivales divulgativos, donde priorizamos el conocimiento de la tradición, la difusión de la misma y la incorporación de jóvenes que aseguren la permanencia de la tradición entre nosotros, o sea, que nos sentimos parte de un proceso interesante que está desarrollando Decimanía en su isla, que es paralelo al que desarrolla, con humildad, pero también con convencimiento, 8 Sílabas en Canarias".

Yeray Rodríguez resalta la importancia de Trovadores del Mundo, "porque no solo compartimos el escenario y compartimos las plazas que visitamos con los representantes de distintos países, sino también las inquietudes que tenemos en torno a este mundo, en torno al futuro de esta tradición y todo lo ella pueda aportar a nuestro día a día".

Cada actuación de los verseadores y músicos de canarias pone el público de las plazas de Puerto Rico de pie. No solo por la calidad de la improvisación y la música, sino además por ofrecer un repertorio en el que cabe, además de punto cubano, folías, isas, baile del tambor y hasta villancicos tradicionales canarios".

El programa del 16ª festival Trovadores del Mundo, continúa hoy en la plaza de Hatillo, y continuará el viernes, día 12 de diciembre, en Caguas, el 13 en San Lorenzo y finaliza el 14 en Juncos.