La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»

El Instagram del caníbal. KV Kenneth Valido Agente Deportivo. Negro sobre blanco y el retrato de puño y letra del monstruo del caso Fake Manager -K. V. V. se enfrenta a una pena de 86 años de cárcel por 61 denuncias por abusos sexuales desde su actuación como falso representante en el fútbol base y regional del Archipiélago y Península-.

«Cada partido, cada comida con jugadores, cada pelea con tu representante, cada llamada a las tres de la mañana por perder un partido o tener algo...Tener a tu representante con quien hablar a la hora y el día que sea. Cada desafío nos enseña algo sobre nosotros mismos y el verdadero significado de la palabra equipo y familia (...) Lo que importa al final del día no son los trofeos, ni las medallas, ni lo títulos sino lo huella que dejamos en el corazón», escribió en su red social el 9 de junio de 2024, como balance del curso liguero.

Es la voz de Kenneth, que duerme en el Centro Penintenciario Las Palmas II Juan Grande tras ser detenido hace cuatro semanas en Fuerteventura. Según la normativa en casos de presuntos depredadores sexuales, el también árbitro grancanario de 25 años comparte celda bajo el Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS). Los tentáculos del caníbal sexual llegan a los filiales de Betis y Sevilla CF.

Solo unos días después de la primera denuncia , el 31 de diciembre, Kenneth sacó pecho de la dimensión del proyecto de representación, que se ha convertido en un laberinto de depravación.

«Hace cuatro años [2020], día arriba día abajo, nació Kv.representaciones. No voy a entrar en detalles de cómo se formó porque el tiempo transcurrido es breve y la memoria reciente. La realidad nada tiene que ver con la que nos acompañó el ayer y seguro que será diferente a la de mañana. Cada momento es lo que nosotros mismo gestamos. Nuestras capacidades nos colocan donde, por derecho, debemos estar y nuestro trabajo nos lleva al puerto que merecemos junto a nuestros jugadores. Somos exigentes con nosotros mismos y aún así muchas más con todos ustedes, nos sentimos balanceados por el ánimo en virtud de qué logramos en un momento. Quizás pecamos de rabia y de cortoplacistas y no alcanzamos a valorar lo importante de un detalle. Y en esos pequeños en incluso diminutos, radica la grandeza de esta Agencia porque Kv.representaciones es grande, hecho a otra dimensión por el trabajo de un equipo de jugadores del que me siento especialmente orgulloso. Todos los ámbitos profesionales de la agencia hacen un trabajo excelente, y gracias a la unión de esos esfuerzos, logramos ser lo que somos en este momento».

De Andalucía a Alicante

Da cifras de la procedencia de sus representados. «Los éxitos marcan el devenir de una entidad de estas características, pero lograrlos no es cosecha de éstos o aquellos, es la culminación del trabajo colectivo.Y ahí radica gran parte de la gloria. Ese es uno de los factores más significativos de esta entidad: el enorme valor del grupo. En este último año, hemos llegado a metas relevantes, con siete jugadores jugando en la Península y 75 en las Islas, y me gustaría enumerar los jugadores de cada sitio: uno de Andalucía, uno de Alicante, uno de las Islas Baleares, dos en El Hierro, siete en Tenerife, 59 en Gran Canaria y tres en Fuerteventura. Hemos crecido, situando el nombre de KV.representaciones en parámetros muy altos. Hemos consolidado nuestra voluntad de crecer haciendo partícipes a los jugadores, padres, madres y familias».

Ser más fuertes

Con contacto directo con más de cien jóvenes, hay varios viajes a Barcelona y Madrid para la disputa de diferentes torneos de base en 2024. Detenido por abusos en primera instancia, quebrantó la orden de alejamiento. La magistrada número 1 del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana Raquel Lora dictó el ingreso en prisión provisional con la imputación de las cinco presuntas agresiones sexuales, corrupción y captación de menores. Estuvo seis meses en el Equipo D de la UD Las Palmas, tras llegar del Victoria como árbitro (2021), como colaborador.

En el mundo del fútbol, ya se conocían las mentiras de Kenneth. «Les prometía que llegarían a jugar en la UD, Barça o Madrid (...) Era un farsante, se le venía venir; pero en este mundo del fútbol base hay mucho ingenuo», determina un agente FIFA, que tiene jugadores en la UD y Tercera RFEF.

Ir más allá

En Instagram, Kenneth muestra el escudo de los equipos en los que figura sus representados. Del Sevilla al Universitario. «Cada día nos planteamos crecer, avanzar, evolucionar, modernizar las estructuras para llegar más lejos, más alto, ser más fuertes. En este empeño estamos desde el inicio, proponiendo y exigiendo del mismo modo que nos exigen (...) Aceptamos la regla del juego porque entendemos que es vital para nuestra idea de ir más allá. Lo hacemos sabedores de que las reglas se cumplen, de principio a fin, sin cambios unilaterales. Hacerlo genera desconfianza y desánimo». Y el 28 de enero de este año, dejó este mensaje sobre la evolución de la empresa fake. «Después de un tiempo fuera del trabajo, hemos vuelto. Hemos vuelto con nuevas ideas, nuevos colaboradores, nuevos patrocinadores y nuevos departamentos en la agencia».

Fomentaba la estrecha colaboración por un «vínculo de confianza». «No siempre tiene que ser todo dentro del campo de fútbol, también la vida fuera es importante para crear momentos especiales». Presuntos abusos sexuales y grooming a 61 menores. Los hechos acontecieron en 2023 y 2024 y la magistrada habla de «indicios de la comisión de hechos». Hay pruebas videográficas en el móvil del detenido. En el procedimiento, se le investiga por masturbaciones y penetración anal mutuas.

El caníbal del fútbol base tenía representadas en la Preferente Femenina, así como del Fútbol Sala Juvenil con el Basilea o el Atlético Rocío La Laguna-Tenerife. Siete Palmas, Telde, El Hierro, Frontera, Telde, los cadetes del San Fernando, Herbania, Laguna. División de Honor Atlético de Madrid, Sevilla, así como Betis de 2ª RFEF. Hay equipos de Tercera y el terror de los viveros de talento.