Así celebró Quevedo sus 24 años: directo, sorpresas y tradición canaria

Pedro Quevedo cumplió 24 años este 7 de diciembre y, fiel a su estilo, lo celebró rodeado de su gente y en directo. Sin fiestas multitudinarias ni despliegues de lujo, el artista grancanario prefirió hacer un stream para pasar el día junto a sus seguidores, en una cita improvisada donde no faltaron las risas, las anécdotas y algún que otro tema de fondo para animar la charla.

Durante la jornada, fueron apareciendo por el directo y en la celebración amigos cercanos del panorama musical. Entre los que se dejaron ver estuvieron artistas como Lucho Rk, La Pantera, Izak ,también conocido como Bdy, y otras figuras con las que Quevedo ha compartido escenarios, canciones y buena parte de su crecimiento artístico.

Lo que nadie esperaba era una representación de Los Gofiones, el histórico grupo de música popular canaria, que acudió personalmente a felicitar al cantante y le cantaron el cumpleaños feliz.

“Los Gofiones te deseamos felices 24 años, amigo. Un fuerte abrazo”, compartieron después en sus redes, junto a una imagen del encuentro. La escena fue tan natural como emotiva, una conexión entre generaciones.

Aunque Quevedo no ha parado de sonar en las listas internacionales gracias a éxitos como 'Quédate' o sus colaboraciones con artistas como Karol G, Myke Towers o Bizarrap, mantiene un vínculo muy presente con Canarias, su isla y su gente. El cumpleaños sirvió no solo como excusa para la celebración, sino también como un momento de pausa para compartir con sus seguidores en un tono más íntimo, alejado del foco habitual.

Los mensajes de felicitación se multiplicaron en redes, así como los fragmentos del directo, que ya circulan entre fans y páginas de fans como documento de una celebración que, sin quererlo, resumió lo que es hoy Quevedo, un joven con proyección global que no olvida sus raíces.